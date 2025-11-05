Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Professora defende criação de Zona Franca em Belém para impulsionar indústria sustentável

Durante o LibTalks, Kátia Garcez usa o exemplo de garrafas long neck para ilustrar a falta de reciclagem na Amazônia

Hannah Franco
fonte

O que uma garrafa long neck tem a ver com a criação de uma Zona Franca em Belém? (Carmem Helena/OLiberal)

A criação de uma Zona Franca em Belém pode ser um caminho para resolver gargalos logísticos e estimular o surgimento de indústrias sustentáveis na Amazônia. A proposta foi apresentada pela professora Kátia Garcez, geógrafa e doutora em Ciências Agrárias, durante o LibTalks, promovido pelo Grupo Liberal nesta quarta-feira (5/11), no Espaço Rômulo Maiorana.

A iniciativa tem apoio do Banco da Amazônia, Equatorial e Sebrae e é mediada pelo jornalista Ney Messias Jr, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal.

VEJA MAIS

image 'Estamos gostando mais do que somos', enfatiza Layse Santos durante o LibTalks
Jornalista destaca o fortalecimento da autoestima amazônica e defende incentivo a empresas e empreendedores da região

image Raphael Medeiros fala sobre 'Wellness na floresta' no LibTalks e destaca potencial da Amazônia
Durante o encontro promovido pelo Grupo Liberal, ele destacou a importância de ampliar o olhar sobre os recursos da floresta

Durante a conversa, Kátia usou um exemplo cotidiano para ilustrar a falta de estrutura industrial na região: o descarte das garrafas de cerveja tipo long neck. Segundo ela, a ausência de uma indústria de reciclagem ou reaproveitamento de vidro na Amazônia é um retrato do potencial econômico que ainda precisa ser explorado.

“É importante, estratégico e dinâmico, fortalece os negócios, e isso vai desde o pequeno até o grande industrial. Zona Franca nós já temos pelo menos três na Amazônia, e aqui em Belém seria a porta da região. Nosso grande problema em todas as cadeias é o transporte e a logística, que encarecem a produção”, explicou a pesquisadora.

Kátia reforçou que a implantação de uma Zona Franca na capital paraense poderia atrair grandes indústrias fornecedoras e incentivar a criação de fábricas locais de embalagens e vidrarias sustentáveis. “Belém e a Amazônia não têm uma indústria que recicle vidro. Isso é um problema pra gente. Jogamos milhares de toneladas de garrafas long neck no lixão. Então, acho que a Zona Franca vem para solucionar esses problemas”, destacou.

O LibTalks é uma iniciativa que busca promover reflexões e conexões sobre temas estratégicos para o desenvolvimento da Amazônia. Nesta edição participaram também a jornalista Layse Santos e o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

O evento é exclusivo para convidados, mas o público pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Libtalks

Grupo Liberal

cop 30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda