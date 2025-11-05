Professora defende criação de Zona Franca em Belém para impulsionar indústria sustentável

A criação de uma Zona Franca em Belém pode ser um caminho para resolver gargalos logísticos e estimular o surgimento de indústrias sustentáveis na Amazônia. A proposta foi apresentada pela professora Kátia Garcez, geógrafa e doutora em Ciências Agrárias, durante o LibTalks, promovido pelo Grupo Liberal nesta quarta-feira (5/11), no Espaço Rômulo Maiorana.

A iniciativa tem apoio do Banco da Amazônia, Equatorial e Sebrae e é mediada pelo jornalista Ney Messias Jr, diretor de entretenimento e rádio web do Grupo Liberal.

Durante a conversa, Kátia usou um exemplo cotidiano para ilustrar a falta de estrutura industrial na região: o descarte das garrafas de cerveja tipo long neck. Segundo ela, a ausência de uma indústria de reciclagem ou reaproveitamento de vidro na Amazônia é um retrato do potencial econômico que ainda precisa ser explorado.

“É importante, estratégico e dinâmico, fortalece os negócios, e isso vai desde o pequeno até o grande industrial. Zona Franca nós já temos pelo menos três na Amazônia, e aqui em Belém seria a porta da região. Nosso grande problema em todas as cadeias é o transporte e a logística, que encarecem a produção”, explicou a pesquisadora.

Kátia reforçou que a implantação de uma Zona Franca na capital paraense poderia atrair grandes indústrias fornecedoras e incentivar a criação de fábricas locais de embalagens e vidrarias sustentáveis. “Belém e a Amazônia não têm uma indústria que recicle vidro. Isso é um problema pra gente. Jogamos milhares de toneladas de garrafas long neck no lixão. Então, acho que a Zona Franca vem para solucionar esses problemas”, destacou.

O LibTalks é uma iniciativa que busca promover reflexões e conexões sobre temas estratégicos para o desenvolvimento da Amazônia. Nesta edição participaram também a jornalista Layse Santos e o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

O evento é exclusivo para convidados, mas o público pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.