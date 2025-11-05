Capa Jornal Amazônia
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Raphael Medeiros fala sobre 'Wellness na floresta' no LibTalks e destaca potencial da Amazônia

Durante o encontro promovido pelo Grupo Liberal, ele destacou a importância de ampliar o olhar sobre os recursos da floresta

Hannah Franco
fonte

Raphael Medeiros destaca potencial da Amazônia no mercado de bem-estar durante o LibTalks (Carmem Helena/O Liberal)

O empreendedorismo sustentável e o conceito de bem-estar na Amazônia foram temas centrais da fala do administrador Raphael Medeiros, diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, durante o LibTalks desta quarta-feira (5/11), no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém. O evento é uma iniciativa do Grupo Liberal, com apoio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae, e foi transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Durante sua participação, Raphael apresentou reflexões sobre o conceito de wellness (ou bem-estar) relacionado ao potencial da Amazônia como fonte de vida, saúde, negócios e inovação sustentável. Ele ressaltou que é necessário ampliar a visão sobre o uso dos recursos naturais e estimular a criatividade em torno da biodiversidade regional.

“É interessante esse mercado de wellness, tem mais algumas coisas a acrescentar. Às vezes a gente não tem plena consciência do potencial do que a gente tem aqui. Então a gente costuma fazer uma dinâmica muito simples nas nossas oficinas. Eu pego um pedaço de madeira e falo assim: ‘O que você faria com isso que não fosse um pedaço de madeira?’. As pessoas costumam responder: ‘Ah, eu faria um pião, um pé de mesa’. Começam a brincar com a forma, mas é muito simples. Agora você pega um cacho de buriti e fala: ‘O que você faria com isso?’. Não passa do suco, sorvete e geleia. É a fruta com maior quantidade de antioxidante nesse planeta. É incrível”, disse Raphael.

O LibTalks, mediado por Ney Messias Júnior, reuniu ainda a jornalista Layse Santos e a geógrafa Kátia Garcez, que também abordaram temas relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e valorização dos saberes amazônicos.

Exclusivo para convidados, o evento marcou o início de uma série de encontros que irão discutir inovação, empreendedorismo e o papel da Amazônia no cenário global, em preparação para a COP30, que será realizada em Belém em 2025.

COP 30

Libtalks
COP 30
