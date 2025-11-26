LibTalks debate bioeconomia e futuro sustentável da Amazônia nesta quarta-feira (26)

O potencial da biodiversidade amazônica para impulsionar uma economia de baixo impacto ambiental e alto valor agregado será o foco da nova edição do LibTalks, que acontece nesta quarta-feira (26), às 17h, no Espaço Romulo Maiorana, em Belém. Realizado pelo Grupo Liberal e transmitido ao vivo pelo YouTube, o encontro reúne especialistas, lideranças e representantes do setor produtivo para discutir caminhos estratégicos para o desenvolvimento sustentável na região Norte.

A edição tem como tema central “Bioeconomia na Amazônia”, com a proposta de explorar como a biodiversidade pode servir de base para modelos de produção sustentáveis e de alto valor agregado. A conversa pretende abordar políticas públicas, cadeias produtivas inovadoras e o protagonismo das comunidades tradicionais, refletindo sobre a bioeconomia como vetor de soberania ambiental e inclusão socioeconômica.

Para o mediador, Ney Messias, que também é diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, os diálogos tem relevância global do tema e provocam uma reflexão sobre o papel estratégico da Amazônia diante das demandas internacionais por preservação ambiental: “Quando os países produtores e exportadores de petróleo perceberam que tinham um produto que o mundo inteiro desejava — e precisava — eles criaram a OPEP, um bloco capaz de influenciar profundamente o destino e as decisões das grandes nações”.

Ainda segundo Ney, para que a floresta amazônica permaneça em pé a bioeconomia é o melhor caminho para garantir que a maior floresta tropical do planeta continue existindo. “Então eu me pergunto: não estaria na hora de pensarmos na criação de uma ‘OPEP da bioeconomia’, com o Brasil liderando esse bloco?”, diz o jornalista, enfatizando algumas das questões que estão sendo discutidas nesta série do LibTalks.

Nesta edição, três convidados compõem o painel. Mary Tupiassu, que é jornalista, comunicadora socioambiental, multiartista e ecofeminista, diretora de portal e redes do Grupo Liberal e fundadora de projetos voltados à defesa da natureza. Professor Raul Carvalho Jr, que coordena o Laboratório de Tecnologia Supercrítica (Labtecs), do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, referência em pesquisa e inovação com recursos da biodiversidade. E Rubens Magno Junior, que é diretor-superintendente do Sebrae no Pará e liderança à frente das ações de preparação dos pequenos negócios para a COP30.

O debate tem transmissão ao vivo pelo YouTube, através do canal de O Liberal. A conversa através do chat assegura que o público em geral também possa acompanhar e participar desta roda de conversa.

Como funciona?

O formato adota um modelo dinâmico e direto, inspirado no formato de talk show. Em vez de longas apresentações individuais, o evento é estruturado como um bate-papo entre um mediador e convidados, o que torna as discussões mais fluidas, aprofundadas e acessíveis ao público.

O formato prioriza diálogo, não palestras. Assim, os convidados interagem entre si, compartilham experiências e respondem às perguntas do mediador, o que torna o conteúdo mais rico e conectado à realidade amazônica.

No formato de talk show, o debate será mediado pelo jornalista Ney Messias e conta com o patrocínio do Banco da Amazônia e Equatorial, além de apoio da Águas do Pará.



LibTalks



Quando? 26 de novembro

Que horas? 17h

Onde? Ao vivo, no youtube do Grupo Liberal