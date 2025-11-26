Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

Jéssica Nascimento e Gabi Gutierrez
fonte

Vendedores e empresários da capital paraense percebem crescimento na demanda (Ivan Duarte / O Liberal)

Às vésperas da Black Friday, que este ano ocorre na sexta-feira, 28, o comércio de Belém já vive um clima intenso de promoções. Muitas lojas anteciparam as ofertas desde o início de novembro e apostam em descontos, vitrines renovadas e facilidades para atrair consumidores que pretendem aproveitar a semana para garantir presentes de fim de ano — especialmente os de Natal.

Neste cenário, vendedores e empresários do centro comercial da capital paraense observam crescimento na demanda, com estratégias para impulsionar os lucros nos próximos dias.

image (Foto: Ivan Duarte)

Promoções antecipadas movimentam lojistas desde o início do mês

Na loja onde trabalha, Lorrane Prado da Silva conta que a equipe decidiu iniciar a Black Friday logo no dia 1º de novembro, com foco em preços mais baixos já no atacado.

“Colocamos uma placa grande de peça no atacado já a partir de uma unidade. A pessoa compra só uma peça e já paga preço de revenda. Sai mais em conta”, explica sobre a estratégia da loja que trabalha vendendo roupas femininas.

image Lorrane Prado da Silva fala sobre estratégias da loja (Ivan Duarte / O Liberal)

As promoções incluem, por exemplo, saias e blusas por R$ 20, vestidos por R$ 35 e outras peças a partir de R$ 45. Segundo ela, os descontos chegam a quase 10% — percentual menor, mas que já considera que a loja trabalha com preços de atacado o ano inteiro.

image (Foto: Ivan Duarte)

O resultado foi positivo até aqui: Lorrane conta que  as vendas de novembro cresceram cerca de 70% a 75% em relação ao ano passado, no mesmo período, apesar das fortes chuvas terem reduzido um pouco o fluxo nos últimos dias. A procura maior é por vestidos, impulsionada pela proximidade do Natal.

Lojas apostam em variedade e preços agressivos

A empresária Scarlatt Moraes, que também atua no centro comercial com a venda de acessórios, afirma que a Black Friday se consolidou como um mês inteiro de promoções em Belém.

image Scarlatt Moraes afirma que mês de novembro se consolidou com ofertas (Ivan Duarte/ O Liberal)

“A gente já está no esquenta Black o mês todo. Novembro virou o ‘novembro black’ mesmo”, comenta.

Entre os destaques da loja, estão:

  • Brincos a partir de R$ 4,99
  • Pulseiras a partir de R$ 8,99
  • Relógios a partir de R$ 9,99
  • Óculos a partir de R$ 14,99

Os descontos chegam a 50%, e a expectativa é de um aumento de 40% a 50% nas vendas até sexta-feira.

Apesar de observar uma leve queda no início do mês, Scarlatt acredita que a semana da Black Friday deve recuperar o movimento:
“A última semana sempre dá uma levantada. E não é só a nossa loja — o comércio inteiro está com promoção.”

Descontos de até 70% atraem público no segmento de moda

Na loja onde trabalha Rubilene Souza, o desconto mínimo é de 70%, com peças a partir de R$ 5.

image Na loja onde trabalha Rubilene Souza, o desconto mínimo é de 70% (Ivan Duarte/ O Liberal)
“Estamos no Black desde o dia 1º de novembro, e nossa expectativa é de bombar neste fim de semana”, afirma.

image (Foto: Ivan Duarte)

Itens como shorts de alfaiataria e blusas sociais estão entre os mais procurados. Mas o forte mesmo, segundo ela, são os produtos voltados para o fim do ano:
“No Black, o que mais sai são peças natalinas: branco, vermelho, verde. O povo já está na procura para o Natal.”

O movimento está bom, apesar de Rubilene avaliar que, em comparação com 2023, o fluxo deste ano está “um pouco mais fraco”. Ainda assim, ela avalia o desempenho como positivo:
“A gente não tem do que reclamar. As vendas estão ótimas.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Black Friday

vendas comércio
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalho

Brasil cria 85 mil empregos formais em outubro, aponta Caged

Saldo de contratações caiu em relação ao ano passado e ficou abaixo das projeções

27.11.25 15h20

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

Mensalidade escolar

Reajustes das mensalidades escolares em Belém para 2026 ultrapassam 20%, diz Dieese

Para 2026, a Educação Infantil apresenta mensalidades entre R$ 745,92 e R$ 2.641,00

27.11.25 13h03

XXV Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica

Encontro nacional em Belém reúne consumidores para debater rumos do setor elétrico

Autoridades e representantes do setor de todas as regiões do país discutem inclusão, tarifas e desafios regionais durante o XXV encontro

27.11.25 11h47

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

hotel COP30

Setor de hotelaria aposta em novo ciclo de turismo pós-COP, em Belém

Os empreendimentos esperam atrair novos perfis de visitantes

26.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda