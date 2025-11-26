Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Às vésperas da Black Friday, que este ano ocorre na sexta-feira, 28, o comércio de Belém já vive um clima intenso de promoções. Muitas lojas anteciparam as ofertas desde o início de novembro e apostam em descontos, vitrines renovadas e facilidades para atrair consumidores que pretendem aproveitar a semana para garantir presentes de fim de ano — especialmente os de Natal.

Neste cenário, vendedores e empresários do centro comercial da capital paraense observam crescimento na demanda, com estratégias para impulsionar os lucros nos próximos dias.

(Foto: Ivan Duarte)

Promoções antecipadas movimentam lojistas desde o início do mês

Na loja onde trabalha, Lorrane Prado da Silva conta que a equipe decidiu iniciar a Black Friday logo no dia 1º de novembro, com foco em preços mais baixos já no atacado.



“Colocamos uma placa grande de peça no atacado já a partir de uma unidade. A pessoa compra só uma peça e já paga preço de revenda. Sai mais em conta”, explica sobre a estratégia da loja que trabalha vendendo roupas femininas.

Lorrane Prado da Silva fala sobre estratégias da loja (Ivan Duarte / O Liberal)

As promoções incluem, por exemplo, saias e blusas por R$ 20, vestidos por R$ 35 e outras peças a partir de R$ 45. Segundo ela, os descontos chegam a quase 10% — percentual menor, mas que já considera que a loja trabalha com preços de atacado o ano inteiro.

(Foto: Ivan Duarte)

O resultado foi positivo até aqui: Lorrane conta que as vendas de novembro cresceram cerca de 70% a 75% em relação ao ano passado, no mesmo período, apesar das fortes chuvas terem reduzido um pouco o fluxo nos últimos dias. A procura maior é por vestidos, impulsionada pela proximidade do Natal.

Lojas apostam em variedade e preços agressivos

A empresária Scarlatt Moraes, que também atua no centro comercial com a venda de acessórios, afirma que a Black Friday se consolidou como um mês inteiro de promoções em Belém.

Scarlatt Moraes afirma que mês de novembro se consolidou com ofertas (Ivan Duarte/ O Liberal)

“A gente já está no esquenta Black o mês todo. Novembro virou o ‘novembro black’ mesmo”, comenta.

Entre os destaques da loja, estão:

Brincos a partir de R$ 4,99

Pulseiras a partir de R$ 8,99

Relógios a partir de R$ 9,99

Óculos a partir de R$ 14,99

Os descontos chegam a 50%, e a expectativa é de um aumento de 40% a 50% nas vendas até sexta-feira.

Apesar de observar uma leve queda no início do mês, Scarlatt acredita que a semana da Black Friday deve recuperar o movimento:

“A última semana sempre dá uma levantada. E não é só a nossa loja — o comércio inteiro está com promoção.”

Descontos de até 70% atraem público no segmento de moda

Na loja onde trabalha Rubilene Souza, o desconto mínimo é de 70%, com peças a partir de R$ 5.

Na loja onde trabalha Rubilene Souza, o desconto mínimo é de 70% (Ivan Duarte/ O Liberal)

“Estamos no Black desde o dia 1º de novembro, e nossa expectativa é de bombar neste fim de semana”, afirma.

(Foto: Ivan Duarte)

Itens como shorts de alfaiataria e blusas sociais estão entre os mais procurados. Mas o forte mesmo, segundo ela, são os produtos voltados para o fim do ano:

“No Black, o que mais sai são peças natalinas: branco, vermelho, verde. O povo já está na procura para o Natal.”

O movimento está bom, apesar de Rubilene avaliar que, em comparação com 2023, o fluxo deste ano está “um pouco mais fraco”. Ainda assim, ela avalia o desempenho como positivo:

“A gente não tem do que reclamar. As vendas estão ótimas.”