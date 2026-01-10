União passa a deter 91% das ações do Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia comunicou ao mercado, nesta sexta-feira (9), que a União ampliou significativamente sua fatia no capital social da instituição. Com a conclusão de uma operação de transferência de ações, o governo federal passou a deter 91,9% das ações ordinárias do banco.

A mudança na estrutura acionária ocorreu após a cessão de direitos de subscrição de ações escriturais pertencentes ao fundo FI Caixa FGEDUC Multimercado. Ao todo, foram transferidas 10.427.301 ações ordinárias para a titularidade direta do Ministério da Fazenda.

Veja como ficou a divisão do capital do banco

União : 91,9% (era 73,3%)

: 91,9% (era 73,3%) BB FGO (Fundo de Investimento): 5,1%

(Fundo de Investimento): 5,1% Acionistas minoritários : 3,0%

: 3,0% FGEDUC: 0% (deixou de integrar a composição)

VEJA MAIS:

Anteriormente, o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) detinha uma participação de 18,6% na instituição. Com o repasse para o Ministério da Fazenda, o fundo deixa de figurar entre os sócios. Vale ressaltar que o total de papéis do banco permanece em 56.058.315 ações ordinárias, sem alteração no valor do capital social, apenas na redistribuição de quem as possui.

Transferência para o Ministério da Fazenda

As participações do BB FGO e dos demais acionistas minoritários não sofreram alterações com o movimento recente. O banco reforçou, via comunicado, que a operação foi estritamente técnica para consolidar a posição direta da União no controle da entidade financeira, que é o principal braço de fomento da Região Norte.