Banco da Amazônia lança cartão 'Verdinho' durante a 30ª Conferência da ONU pelo Clima em Belém

Ao longo da programação da COP 30, em Belém, o Banco da Amazônia apresentou soluções sustentáveis. O destaque desta quarta-feira, 12, foi o Verdinho — novo cartão com foco em inclusão social e sustentabilidade. Totalmente digital e com emissão sustentável, o diretor de tecnologia do Banco da Amazônia, José Maria Quinto, explica que o novo produto busca levar crédito a todas as regiões da Amazônia, aliando tecnologia e compromisso ambiental. O lançamento integra um conjunto de iniciativas que reforçam o papel do Basa como agente indutor de políticas públicas e inovação verde na região.

Transformação digital e compromisso ambiental

(Foto: Carmem Helena)

O diretor de tecnologia do Banco da Amazônia, José Maria Quinto, destacou que o lançamento do Verdinho faz parte de um amplo programa de transformação digital que o banco vem implementando nos últimos dois anos.

(Foto: Carmem Helena)

“O banco tá num grande programa de transformação digital. Esse programa começou há aproximadamente dois anos e vem numa cadeia de entregas relevantes pra sociedade”, afirmou Quinto.

Segundo ele, o foco do Basa é unir tecnologia e sustentabilidade para ampliar o acesso ao crédito em comunidades de difícil alcance.

José Maria Quinto. (Foto: Carmem Helena)

“A gente trabalha com cadeias que exigem entregas sustentáveis e que façam com que o banco consiga chegar a comunidades e regiões onde o acesso é muito difícil”, explicou.

Quinto ressaltou ainda a importância simbólica da COP 30 para a instituição.

(Foto: Carmem Helena)

“A COP 30 é uma vitrine pra nossa região, e o Banco da Amazônia, por carregar esse nome ‘Amazônia’, tem uma responsabilidade intrínseca. Nós somos aqui na região o principal indutor de políticas financeiras do governo federal”, completou.

Protagonismo regional e parceria pelo desenvolvimento

O presidente do Basa, Luiz Lessa, reforçou o papel de protagonismo do banco no desenvolvimento sustentável da Amazônia, destacando a importância de compartilhar experiências e fortalecer parcerias.

“O Banco da Amazônia tá aqui participando da COP 30 porque a gente tem um papel de protagonista e porque a COP 30 tá acontecendo dentro de casa. O nosso DNA é a Amazônia e a gente tá aqui há 83 anos fazendo negócios”, afirmou Lessa.

Ele ressaltou que o Basa responde por mais da metade do crédito concedido na região, o que demonstra o conhecimento acumulado e a confiança do mercado local.

Banco da Amazônia apresenta cartão verdinho. (Foto: Carmem Helena)

“Nós apresentamos de 55% a 65% de todo o crédito que é feito aqui na nossa região. A gente conhece os entraves e não quer nessa COP guardar essa expertise pra gente”, destacou.

Para o presidente, o compromisso com o desenvolvimento sustentável passa pela cooperação entre instituições públicas, privadas e a sociedade civil.

“A gente sabe que, por mais que a gente tenha como missão contribuir com o desenvolvimento da Amazônia, a gente não pode fazer isso sozinho”, concluiu.

Inclusão financeira e impacto direto nas comunidades

Durante o evento, o banco também realizou a entrega de máquinas de pagamento a empreendedores locais, reforçando o compromisso com a inclusão financeira. Um dos beneficiados foi Jarilson Tupinambá de Almeida, dono da Yamel Sorvetes, que recebeu uma das máquinas.

“O cartão vai ajudar muito na minha forma de fazer pagamento porque como já cai tudo no aplicativo, às vezes você consegue pagar por ele. Às vezes você vai sair, fazer um pagamento no estacionamento, você faz pelo cartão. Então isso vai facilitar muito a vida”, contou Jarilson.

Para o empreendedor, a chegada do Verdinho deve impulsionar o fluxo financeiro local.

“Vai ajudar a gente a ter essa grana circulando mais rápido, com mais facilidade”, completou.



