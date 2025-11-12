Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

‘Parabéns, Pará! Belíssima COP’: Simone Tebet destaca US$ 1 bilhão para cidades da Amazônia na COP

Ministra comentou sobre fundo de US$ 1 bilhão para cidades amazônicas e elogiou hospitalidade paraense.

Jéssica Nascimento
fonte

Simone Tebet na Blue Zone durante a COP 30. (Foto: Jéssica Nascimento)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, a criação de um fundo de US$ 1 bilhão destinado a projetos de energia limpa, saneamento e desenvolvimento sustentável em cidades da Amazônia. O recurso faz parte do programa Amazônia Forever, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em entrevista ao Grupo Liberal na Blue Zone, área restrita onde ocorrem as negociações oficiais da COP 30, Tebet afirmou que o anúncio representa um marco inédito para a região. 

“A COP mal começou e a gente já conseguiu o que muitas COPs não conseguiram. Não só é a COP da verdade, como é a COP do resultado. A gente já começa a colher alguns frutos”, declarou.

Segundo a ministra, o fundo será voltado a estados e municípios dos países amazônicos, com foco em projetos de infraestrutura sustentável, preservação ambiental e fortalecimento de cadeias produtivas locais. 

“Esse fundo de um bilhão de dólares é concreto e poderá ser utilizado para energia limpa, cidades resilientes, saneamento básico e investimento no setor produtivo — especialmente em cooperativas de ribeirinhos, mulheres amazônicas, pescadores e produtores de cacau, chocolate e açaí”, explicou.

Tebet destacou ainda o papel do Brasil e da Amazônia na agenda global do clima.

“O governo do presidente Lula tem buscado alinhar desenvolvimento e sustentabilidade, garantindo que os benefícios cheguem às pessoas que vivem na floresta”, afirmou.

A ministra também aproveitou para elogiar a recepção que Belém oferece aos participantes da conferência

“O maior sucesso dessa COP está na generosidade, na simpatia, na gentileza do povo do Pará. As pessoas estão encantadas com a culinária e com o acolhimento. Parabéns, Pará, belíssima COP, que venham muitos frutos depois daqui, não só para o estado, mas para todos os países amazônicos”, concluiu.


