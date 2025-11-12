Green Zone: Banco da Amazônia detalha ações de sustentabilidade nesta quarta (12)

O Banco da Amazônia (Basa) detalha hoje (12), em seu pavilhão na Green Zone da COP 30 em Belém, a "Espiral do Crescimento Sustentável". O conceito representa a visão integrada da instituição para o desenvolvimento da Amazônia. A programação inclui o lançamento do "Cartão Verdinho" e a apresentação de um estudo aprofundado sobre a integração entre a Amazônia brasileira e países africanos.

Na abertura oficial, marcada para as 10h30, haverá a apresentação da Espiral do Crescimento Sustentável. O tema será detalhado pelo presidente Luiz Lessa e pelos diretores José Maria Quinto e Joana Lima, e está estruturada em torno de pontos como a inclusão financeira e o fortalecimento da agricultura familiar.

O modelo também abrange micro e pequenos empreendedores e investimentos em infraestrutura para o crescimento coletivo da região.

Logo em seguida, o Basa realizará o lançamento do "Cartão Verdinho" do banco. Trata-se de um meio de pagamento sustentável e o primeiro passo de uma linha de cartões com propósito.

Estudo sobre integração Brasil-África

Encerrando a programação, na parte da tarde, às 14h, o Banco da Amazônia apresentará o resultado de um estudo aprofundado, em formato de livro, que explora o potencial de integração econômica e tecnológica entre a Amazônia brasileira e os países africanos.

O documento destaca oportunidades em setores estratégicos, como alimentos, cosméticos naturais, fitoterápicos, medicamentos de base florestal e soluções ambientais.