Consumidores economizam até 44% em passagens aéreas na Black Friday

Ao longo do mês de novembro, diversos setores se movimentam para atrair consumidores com promoções e vantagens, devido ao período da Black Friday, evento com preços abaixo do normal. A data se refere oficialmente a última sexta-feira do mês, mas diversas empresas se antecipam nas promoções, a exemplo das companhias aéreas, que já ofertam descontos vantajosos. Em uma dessas oportunidades, o jornalista paraense Reinaldo Barros, conseguiu economizar até 44% na compra de passagens aéreas para voos nacionais.

Ele finalizou a compra de duas passagens na segunda-feira (24), antes mesmo do dia oficial de promoções, sendo uma para Fortaleza, nordeste brasileiro, e outra com destino a Florianópolis, na região Sul. A primeira saiu de aproximadamente R$ 900 para R$ 500, uma redução 44%, enquanto a segunda, que custava R$ 1.200, foi adquirida por R$ 778, cerca de 35% a menos.

Foi a primeira vez que o comunicador comprou passagens com promoções desse período e ele descreve as compras com surpresa, especialmente pelos períodos das viagens, em janeiro e março. Ambos os meses costumam receber alta demanda de viajantes em destinos turísticos, o primeiro pelas férias escolares e o segundo pela agitação em torno do Carnaval. Barros ainda explica que a oportunidade veio através da promoção de uma agência de viagem, mas que também se empenhou em pesquisar os preços e aguardou propositalmente o período.

O mesmo foi feito por Gabriella Castro, que pesquisa preços para uma viagem internacional desde a metade deste ano, na época, o menor preço disponível era de R$ 4.500. Ela decidiu esperar até a Black Friday para tentar valores ainda menores, como promete o período, mas explica que até então não tem encontrada ofertas tão tentadoras, por isso decidiu aguarda a última sexta-feira do mês. O valor mais recente encontrado pela também comunicadora foi de R$ 6.700, com despache de bagagens, até os últimos dias deste mês de novembro.

“No meio do ano consegui encontrar passagens para a Europa por R$ 4.500, mas achei que era muito cedo para comprar e resolvi esperar na esperança de estar mais barato durante a Black Friday”, explica Castro.

O seu principal método de pesquisa é o monitoramento de sites das companhias aéreas que operam no país e de outras empresas que realizam essas vendas. Na sua avaliação, há uma divergência grande entre as opções, com alguns sites ofertando passagens mais caras, mas quando comparados a pesquisa de meses anteriores, a média geral se mantém ainda elevada.

“A minha esperança até o dia da Black Friday é de que o preço baixe, porque eu pretendo comprar até esse dia, mas, se não baixar, vou ter que comprar mesmo assim, mas a esperança é que baixe um pouquinho de preço”, avalia a comunicadora.