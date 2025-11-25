Black Friday: 5 dicas infalíveis para evitar fraudes e comprar com segurança

A Black Friday é, sem dúvida, uma das datas mais esperadas no ano pelos consumidores, oferecendo oportunidades para economizar em uma variedade de produtos, de eletrônicos a roupas, com descontos grandes e, que chamam a atenção. No entanto, como toda grande temporada de compras, também é um período fértil para fraudes e golpes de todas as formas. Para o advogado paraense Carlos Rayol, especializado em direito do consumidor, a melhor maneira de evitar as fraudes é a desconfiança, mas ele também chama tenção aos direitos que protegem os consumidores nesse tipo de situação.

Diversos golpistas aproveitam o aumento das compras online para criar sites falsos, ofertas tentadoras e promoções enganosas que podem fazer com que você caia em armadilhas. Para evitar surpresas desagradáveis e garantir uma experiência de compra segura, é essencial adotar algumas precauções simples, mas extremamente eficazes.

O advogado paraense indica ações de segurança tanto no ambiente virtual, quanto presencial. Ele lista a desconfiança com preços muito abaixo da média, além de verificar a reputação dos sites, evitar aceitar muito rapidamente as propostas que cheguem em meios alternativos, como sms e sempre priorizar os pagamentos a prazo, em vez de opções como o pix. Mas, mesmo nesse caso, ele tranquiliza os consumidores e afirma que ainda é possível agir para reaver as perdas.

No que se refere a precaução, o advogado também atenta ao uso indevido de imagens de empresas conhecidas na tentativa de ludibriar os consumidores. “Essas empresas podem ser responsabilizadas também se houver uma negligência na prevenção das fraudes por parte dessa empresa”, acrescenta.

Segundo ele, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor em casos de fraude e falhas de segurança de instituições financeiras, obrigando-as a ressarcir danos materiais e morais. Em compras online ou à distância, ele também lembra que o consumidor tem o direito de se arrepender da compra em até 7 dias após o recebimento do produto, com reembolso integral do valor, incluindo o frete, caso tenha sido pago.

“O mais importante é sempre a prevenção, então, pesquise e verifique se essa loja é confiável, desconfie de ofertas muito vantajosas, nunca pague sem ter certeza de que confia de fato nessa loja e se cair em algum golpe, o consumidor deve saber que existe um paro legal e existem ferramentas que podem ajudar a recuperar os valores”, afirma Rayol.1. Verifique a reputação da loja

Comprar em sites desconhecidos pode parecer uma boa oportunidade, mas muitas vezes são essas lojas que estão por trás de golpes. Antes de finalizar qualquer compra, pesquise sobre a reputação da loja. Utilize ferramentas como o site Reclame Aqui, que reúne avaliações de consumidores que já realizaram compras na plataforma.

Além disso, confira se a loja oferece informações claras de contato, como um número de telefone válido e um endereço físico.

2. Atenção aos descontos excessivos

Embora a Black Friday seja famosa por grandes descontos, ofertas com preços absurdamente baixos devem levantar um sinal de alerta. Descontos de 70%, 80% ou mais podem parecer irresistíveis, mas são uma das táticas mais comuns usadas pelos golpistas para atrair compradores incautos.

Se uma oferta parecer boa demais para ser verdade, é importante investigar. Uma boa prática é comparar o preço do produto antes e durante a Black Friday.

3. Cuidado com links e anúncios suspeitos

A tentação de clicar em anúncios e links promocionais é grande, mas é preciso ter cuidado. Muitos golpistas enviam e-mails ou mensagens de texto com promoções falsas, redirecionando para sites fraudulentos que coletam seus dados pessoais e bancários.

Esses sites geralmente têm design duvidoso e não oferecem a segurança necessária para transações financeiras. Nunca clique em links que chegam por mensagens de fontes desconhecidas.

4. Use formas de pagamento seguras

Uma das maneiras mais eficientes de proteger seu dinheiro é escolher a forma de pagamento mais segura possível. Cartões de crédito e plataformas de pagamento online, como PayPal, oferecem uma camada extra de segurança, além de possibilitarem o estorno de valores em caso de fraude.

5. Fique atento ao seu extrato bancário

Após realizar suas compras, é fundamental monitorar seu extrato bancário com atenção. Muitos consumidores só percebem que caíram em golpes meses depois, quando a cobrança de um produto que nunca chegou ou de uma compra não reconhecida aparece na fatura. Se notar qualquer cobrança suspeita, entre em contato com o banco ou operadora do cartão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)