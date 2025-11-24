Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Black friday de conta de luz? Equatorial faz promoção para devedores

Campanha oferece descontos exclusivos, isenção de juros e parcelamento facilitado para clientes com contas de luz em atraso

Gabrielle Borges
fonte

A campanha é voltada para clientes com contas de luz em atraso, com débitos que variam entre 180 e 1.750 dias (ou seja, até menos de 5 anos). (Freepik)

A Equatorial Pará lançou uma campanha de Black Friday focada na regularização de contas de luz em atraso. A ação, que vai de 24 de novembro a 5 de dezembro, visa proporcionar condições especiais de pagamento para os clientes em situação de inadimplência, facilitando a quitação das dívidas com descontos e parcelamentos atrativos.

O objetivo da campanha é dar aos consumidores a oportunidade de limpar seus débitos de forma simples e segura, com alternativas financeiras pensadas para reduzir o impacto do atraso nas contas de luz. Entre os benefícios oferecidos estão isenção de juros e multas, taxas reduzidas e a possibilidade de parcelamento das faturas. 

Benefícios exclusivos para quem regulariza as contas

Durante o período da ação, clientes que possuam contas de luz atrasadas poderão acessar uma série de benefícios, incluindo:

  • Isenção de juros e multas, facilitando a quitação sem encargos adicionais;
  • Parcelamento das dívidas com condições especiais, oferecendo taxas reduzidas para pagamentos via cartão de débito ou crédito;
  • Segurança nas transações, com a garantia de que todas as negociações serão feitas exclusivamente por meio dos canais oficiais da empresa.

Quem pode participar da campanha?

A campanha é voltada para clientes com contas de luz em atraso, com débitos que variam entre 180 e 1.750 dias (ou seja, até menos de 5 anos). Os clientes que atendem aos critérios podem agrupar suas faturas em um único pagamento e aproveitar as condições especiais oferecidas.

Além disso, a campanha é válida para diversos perfis de consumidores, incluindo:

  • Clientes de baixa tensão
  • Clientes com fornecimento cortado
  • Clientes de baixa renda
  • Clientes rurais
  • Clientes desligados, que podem negociar faturas de até 1.750 dias de atraso

Regras para o pagamento e segurança

O pagamento das faturas será feito exclusivamente por meio de cartão de débito ou crédito, através de links de pagamento enviados diretamente pelo WhatsApp. Não serão aceitos pagamentos via Pix ou em espécie.

Para garantir a segurança do processo, todos os clientes devem iniciar a negociação apenas pelo número oficial 0800 091 1051, registrado pela empresa, evitando cair em golpes. 

Serviço

Para aproveitar as condições especiais, os clientes devem entrar em contato pelo número 0800 091 1051 durante o período da campanha e seguir as instruções para negociar as dívidas de forma segura e prática.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

