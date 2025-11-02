Capa Jornal Amazônia
Conteúdo de Marca

Equatorial reforça o fornecimento de energia em Belém com a chegada do primeiro eletrocentro do PA

Equipamento tecnológico reforça o sistema elétrico para acompanhar o crescimento da cidade nos próximos anos

Conteúdo sob responsabilidade da Equatorial Pará
Eletrocentro tem como diferencial os benefícios estruturais e ambientais (Divulgação/ Equatorial Pará)

A Equatorial Pará deu mais um passo importante para o fortalecimento do sistema elétrico de Belém com a entrega do primeiro eletrocentro do estado. O equipamento, instalado na Subestação Marco, representa um avanço tecnológico que garante mais flexibilidade e segurança energética para a população. 

O investimento, que ultrapassa R$ 8 milhões, foi desenvolvido especialmente para atender com eficiência a crescente demanda de energia da capital, incluindo o suporte às estruturas da COP 30, e permanecerá de forma definitiva no local para acompanhar o desenvolvimento urbano nos próximos anos. A nova estrutura beneficiará diretamente cerca de 17 mil famílias dos bairros do Marco, Canudos, Terra Firme e São Brás.  

De acordo com Diego Erdmann, gerente de Planejamento e Engenharia de Alta Tensão da Equatorial Pará, o eletrocentro, fabricado pela Siemens, é uma subestação modular e pré-montada, que reúne em um só conjunto equipamentos essenciais para a distribuição de energia, como painéis, disjuntores, transformadores e sistemas de controle. 

“É como se fosse um ‘pacote completo’ de uma subestação que chega pronto para ser instalado, bastando conectar à rede elétrica existente. Isso torna o processo muito mais rápido, seguro e prático”, explica Diego. 

Além de garantir maior agilidade na instalação, o novo equipamento também traz benefícios estruturais e ambientais, como a modernização do sistema elétrico da capital, a redução de custos de implantação e manutenção, e o menor impacto ambiental das obras, já que sua configuração compacta e transportável otimiza o uso de espaço, fator essencial em áreas urbanas densas como Belém. 

"Belém é uma cidade com vida cultural intensa e tem sua densidade demográfica aumentada em diversos momentos, entre eles a COP30. Com isso, o eletrocentro traz eficiência, segurança operacional e sustentabilidade, reduzindo o uso de concreto e água e diminuindo significativamente o tempo de execução do projeto”, afirma Fábio Koga, Head de Electrification & Automation da Siemens Brasil. 

Geraldo Fernandez, superintendente da Equatorial Pará, pontua que outro diferencial do eletrocentro é a capacidade de remanejamento rápido de cargas em situações imprevistas na rede, o que reduz o tempo de restabelecimento de energia e aumenta a confiabilidade do sistema. 

“É um grande ganho para o sistema elétrico de Belém. Uma entrega que vai beneficiar a população muito além da COP 30, reafirmando o compromisso da Equatorial em garantir energia de qualidade e segurança para todos. Essa é uma entrega que deixa legado para cidade”, finaliza Geraldo.

Conteúdo de Marca
