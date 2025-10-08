Equatorial divulga programa Mais Energia Pará e intensifica obras em todas as regiões do estado

Desde 2012, a atuação da Equatorial Pará transformou o fornecimento de energia elétrica no estado. No período, já foram investidos mais de R$ 14 bilhões em obras e melhorias que ampliaram o acesso e elevaram a qualidade do serviço. A distribuidora agora dá continuidade a esse processo com o programa Mais Energia Pará, que realiza obras em todas as regiões do estado, beneficiando diretamente mais de 8 milhões de paraenses.

De acordo com Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará, os investimentos acompanham o momento de crescimento do estado e contemplam diferentes frentes de trabalho, da construção de subestações e redes de distribuição, até a modernização de equipamentos e a ampliação do Programa Luz para Todos.

“Temos muito orgulho de tudo o que fizemos até hoje e reafirmamos o nosso compromisso de continuar evoluindo. O Mais Energia Pará chega para ampliar as nossas ações, da Região Metropolitana de Belém ao Marajó, do Sudeste ao Oeste do estado, vamos ter energia com cada vez mais qualidade, gerando desenvolvimento, segurança, saúde e educação. Seguiremos firmes trabalhando para transformar a vida dos milhões de paraenses”.

Região Metropolitana e Marajó

Com a proximidade da COP 30 em Belém, a Equatorial estruturou um plano robusto de investimentos para garantir energia de qualidade e sustentabilidade. As ações incluem a renovação e construção de redes em áreas estratégicas da capital, como o bairro do Marco, e da Cidade Velha e as avenidas Almirante Barroso, Arthur Bernardes e Visconde de Souza Franco, além de uma rede exclusiva para o Aeroporto Internacional.

Equatorial Pará também garante energia de qualidade e sustentabilidade nas obras para a COP 30 (Divulgação/Equatorial Pará)

Em Ananindeua, a nova Subestação Icuí ampliará a disponibilidade de energia, somando-se às melhorias nas subestações Guamá, Pedreira, Independência e Marco, que receberá um novo eletrocentro que vai reforçar o sistema da capital. Outras iniciativas envolvem a instalação de novas redes no Combu e a desativação de usinas em Cotijuba e no Marajó, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e o turismo no estado.

Nordeste

Na região Nordeste do estado mais de 153 km de rede foram construídas em cidades como Abaetetuba, Paragominas, Cametá, Bujaru, Castanhal e Augusto Corrêa. Um trabalho contínuo e estruturante que visa a ampliação do acesso à energia elétrica.

No momento, a região conta com obras 9 munícipios que também vão garantir mais oportunidade e crescimento, principalmente com o turismo, com a possibilidade de instalação de grandes empreendimentos que devem gerar emprego e renda para a população.

Sul e Sudeste

Com o programa Mais Energia Pará, a Equatorial promove investimentos em São Félix do Xingu, onde a distribuidora executa a maior obra da regional, com o Luz para Todos, garantindo energia a milhares de famílias que antes viviam sem acesso ao serviço. Em Novo Repartimento, estão sendo aplicados em reforço de rede, instalação de religadores automáticos e reguladores de tensão, elevando a confiabilidade do fornecimento.

Já em Parauapebas, foram realizadas ações combinadas incluindo expansão de redes, novos equipamentos e obras do Luz para Todos para atender à crescente demanda tanto urbana quanto rural. Em Marabá e Redenção foram direcionados investimentos à manutenção, modernização e reforço da rede, ampliando a estabilidade do sistema elétrico.

Oeste e Sudoeste

Em Alter do Chão, importante polo turístico da região, foram instalados equipamentos automatizados que permitem manobras remotas e reduzem significativamente o tempo de resposta em caso de intercorrências, assegurando maior estabilidade tanto para moradores quanto para visitantes. Já em Santarém, diversas vias recebem a renovação completa da rede elétrica, com a substituição de cabos antigos por tecnologias mais avançadas, capazes de diminuir riscos de ocorrências e oferecer um fornecimento mais confiável à população.

Em Altamira, um dos maiores polos de desenvolvimento do estado, a rede elétrica vem sendo reforçada com transformadores modernos e infraestrutura preparada para sustentar o crescimento acelerado, garantindo energia confiável para novos empreendimentos e para a população. E em municípios como Senador José Porfírio, a implantação de novas redes e uma nova subestação vai assegurar maior estabilidade no fornecimento.

Em Medicilândia, a distribuidora já executou mais de 60 obras em menos de um ano, fortalecendo o agronegócio, a produção de cacau, a agricultura familiar e impulsionando o trabalho de pequenos produtores que dependem da energia elétrica para expandir suas atividades.