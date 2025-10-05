Capa Jornal Amazônia
Grupo Equatorial divulga R$ 20 milhões em projetos selecionados em edital de patrocínio

Conteúdo sob responsabilidade da Equatorial Pará
fonte

Projetos visam incentivar e promover a valorização cultural e transformação das pessoas em situação de vulnerabilidade social (Divulgação/Equatorial Pará)

O Grupo Equatorial divulgou na última terça-feira (30), o resultado dos projetos selecionados em seu segundo edital de seleção pública para patrocínio de iniciativas com enfoque educacional, social, cultural e/ou esportivo, aprovadas nas leis federais de incentivo. Ao todo, 83 projetos foram aprovados nos sete estados de atuação do Grupo: Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul.

O processo de seleção envolveu múltiplas etapas: dos 873 projetos recebidos, 763 seguiram para análise documental detalhada e 440 foram avaliados individualmente. A seleção final contemplou 112 iniciativas, das quais 83 foram aprovadas para receber patrocínio, totalizando R$ 20.636.042,03. A relação completa dos projetos selecionados pode ser consultada aqui e na plataforma Prosas: http://grupoequatorial.prosas.com.br.

Segundo Kézia Marques, gerente de responsabilidade social do Grupo Equatorial, a divulgação dos projetos selecionados reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento social e cultural nos territórios onde atua.

“A seleção dos projetos é resultado de um processo criterioso, que priorizou iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ações com foco em educação, geração de renda, inclusão social e valorização da diversidade. Estamos muito felizes em apoiar propostas que promovem transformação real nas comunidades e acreditamos no potencial dos agentes culturais e sociais como protagonistas da mudança”, afirma Kézia.

Workshop 

Como parte de uma das etapas do Edital de Projetos Patrocinados, será realizado um workshop virtual com todos os proponentes dos projetos aprovados. A ação será no 06 de outubro, próxima segunda-feira, às 15h, via plataforma Teams.

O link de acesso será enviado por e-mail aos proponentes, conforme o endereço eletrônico informado no momento da inscrição.  O workshop será um momento de alinhamento geral, com orientações sobre temas fundamentais para a execução dos projetos.

