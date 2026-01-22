Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita

Robinson Barreirinhas usou um paralelo com o gângster norte-americano Al Capone, condenado à prisão em 1931 por sonegação de impostos

Estadão Conteúdo
fonte

Entre 1925 e 1931, Al Capone comandou o crime organizado em Chicago (EUA) durante a Lei Seca. Ele acumulou uma fortuna com o mercado ilegal de álcool, até outubro de 1931, quando foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal (Departamento de Polícia de Miami (EUA) / Domínio Público)

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta quinta-feira, 22, que a lei complementar do devedor contumaz vai permitir que o Brasil comece a prender pessoas que cometem crimes tributários. Ele usou um paralelo com o gângster norte-americano Al Capone, condenado à prisão em 1931 por sonegação de impostos.

"Finalmente nós poderemos ter 'Al Capones' no Brasil, ou seja, criminosos que cometem crime contra a ordem tributária (e são presos), isso não existe hoje no Brasil", disse Barreirinhas, durante um pronunciamento a jornalistas. "Com a lei do 'devedor contumaz', talvez a gente possa ter esse tipo de coibição a criminosos."

A lei complementar do devedor contumaz foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva este mês, após aprovação pelo Congresso Nacional em 2025. Segundo o secretário, a legislação vai autorizar o Fisco brasileiro a adotar um tratamento "bastante duro" contra esses contribuintes, cujo modelo de negócios envolve a sonegação.

"O rito do contencioso tributário passa a ser sumário: ele não passa mais pelo Carf, ele tem a primeira e a segunda instância dentro da Receita", disse Barreirinhas, acrescentando que vai deixar de haver o parcelamento de dívidas tributárias para os contribuintes enquadrados como devedores contumazes.

O secretário disse que recentes operações da Receita no setor de combustíveis - a Carbono Oculto, por exemplo - mostram o estrago causado pelos devedores contumazes.

Ele também deu o exemplo do setor de cigarros, onde 13 empresas regulares devem em torno de R$ 4 bilhões, enquanto outras sete empresas - quase todas qualificáveis como devedores contumazes - devem R$ 15 bilhões em impostos contra o fumo.

"Essas empresas não pagam tributo, não recolhem, e têm, hoje, 12% mais ou menos do mercado de cigarros, continuam produzindo - a maior parte delas, com base em liminares, que a gente tem dificuldade de derrubar e pretendemos enfrentar, agora, com a lei do devedor contumaz", disse Barreirinhas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DEVEDOR CONTUMAZ

LEI

Receita

Barreirinhas

expectativa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

lei complementar

Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita

Robinson Barreirinhas usou um paralelo com o gângster norte-americano Al Capone, condenado à prisão em 1931 por sonegação de impostos

22.01.26 18h05

bancos de talentos

Sesi e Senai Pará abrem vagas para docentes e instrutores

Oportunidades alcançam municípios do sul e sudeste e buscam fortalecer a educação e a qualificação profissional no interior do Estado

22.01.26 17h24

mercado externo

Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos para carne, diz presidente da Apex

No fim do ano passado, a China anunciou a imposição de cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional para volumes que excederem quantidade

22.01.26 15h29

EMPREENDEDORISMO

‘Feira no WhatsApp’: vendas chegam a triplicar com delivery na Grande Belém

Estratégia de vendas online atrai clientes em busca de praticidade e garante o crescimento acelerado de bancas tradicionais da capital

22.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda