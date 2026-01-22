Capa Jornal Amazônia
Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos para carne, diz presidente da Apex

No fim do ano passado, a China anunciou a imposição de cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional para volumes que excederem quantidade

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, disse, nesta quinta-feira, 22, que o Japão, Indonésia e Coreia do Sul podem ser novos destinos da carne bovina brasileira depois de salvaguardas chinesas ao produto. A declaração foi realizada em entrevista concedida na sede do órgão.

"O Brasil tem um cardápio grande de mercados que a gente abriu. E isso facilita muito. Por isso que eu citei a Indonésia, mas foi ter Filipinas também que a gente abriu. Citei Japão e estou citando a Coreia como um negociador", afirmou Viana.

No fim do ano passado, a China anunciou a imposição de cotas específicas por país para importação de carne bovina com a aplicação de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a quantidade.

A decisão foi comunicada pelo Ministério do Comércio (Mofcom) do país em 31 de dezembro e está em vigor desde o dia 1º. As medidas serão implementadas por três anos até 31 de dezembro de 2028 e atingem os principais exportadores da carne bovina.

O Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês, terá uma cota de exportação de 1,106 milhão de toneladas sem tarifas adicionais neste ano. Em 2025, o Brasil exportou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina para a China, portanto, a cota representa uma redução de cerca de 35% ou 600 mil toneladas.

Além dos países asiáticos, Viana também citou os Estados Unidos como um possível mercado a receber a produção de carne brasileira.

"Com a crise lá nos Estados Unidos, do tarifaço, que a gente também cresceu muito no ano de 2023, o ano passado não foi tanto, porque também a história das cotas. Mas esse ano a gente pode estar vindo com força", completou ele.

