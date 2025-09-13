Jambu, açaí, jenipapo: cachaça paraense conquista turistas no Ver-o-Peso com sabores da Amazônia

Neste sábado (13/09), o Brasil celebra o Dia Nacional da Cachaça — e no Pará, a data ganha um sabor especial. No Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, a tradicional bebida nacional se reinventa com ingredientes amazônicos e encanta turistas de todas as regiões do país. A cachaça de jambu, famosa pelo efeito de amortecimento na língua, lidera as vendas, mas outros sabores como cupuaçu, bacuri e jenipapo também têm conquistado paladares curiosos. Mais que uma bebida, a cachaça virou símbolo de identidade cultural e atrativo turístico.

(Foto: Ivan Duarte)

Sabores que só o Pará tem

Quem visita o Ver-o-Peso dificilmente sai de lá sem uma garrafa de cachaça paraense na mochila. No mercado, há uma explosão de sabores regionais, com destaque para a famosa cachaça de jambu — planta típica da Amazônia que causa dormência na boca e desperta a curiosidade de quem a prova.

“A cachaça de jambu é o carro-chefe, a primeira venda de todas”, afirma o feirante José Antônio Pereira, que trabalha no local com a venda de cachaças artesanais e industrializadas.

Ele também oferece licores de frutas típicas como cupuaçu, açaí, bacuri e taperebá, além de cachaças infusionadas com jenipapo e cumaru.

Para o turista Rafael Santos, de Salvador, a experiência é inesquecível:

“Eu já tinha experimentado a cachaça de jambu em Salvador. Agora, vindo ao Pará, resolvi comprar direto da fonte. A experiência aqui é riquíssima.”

Rafael Santos. (Foto: Ivan Duarte)

A arte da produção artesanal

A produção artesanal das cachaças é um dos destaques do Ver-o-Peso. Feirantes como José Antônio seguem um ritual meticuloso de higienização e preparo das garrafas, além da infusão manual das flores e ervas nas bebidas.

José Antônio Pereira. (Foto: Ivan Duarte)

A flor do jambu, por exemplo, é lavada e deixada em infusão na cachaça branca até que atinja a coloração ideal para venda.

Segundo Yorrane Leão, que também vende no mercado, a autenticidade começa na produção, mas se estende até a identidade visual:

“A gente manda fazer rótulos com o nome da barraca, logomarca com flores de jambu, informações de origem. Tudo isso agrega valor e mostra a cultura da região.”

Yorrane Leão. (Foto: Ivan Duarte)

Design, cultura e turismo na mesma garrafa

Mais que uma bebida, a cachaça paraense se tornou uma lembrança afetiva e cultural levada na bagagem de turistas. O apelo visual das embalagens, com elementos da flora amazônica e nomes criativos, também ajuda a atrair os visitantes.

Algumas marcas se destacam pelas premiações e pelo design refinado, como a “Meu Garoto”, que custa R$ 90 por 700 mL.

“É a primeira vez que estou em Belém e achei a cachaça de jambu muito diferente. Ela amortece a língua! Estou levando de presente para amigos do Paraná”, conta a turista Inês Vieira, de Foz do Iguaçu.

Preços, procura e perspectivas

Os preços das cachaças variam conforme o tipo e o método de produção. A artesanal de jambu, por exemplo, pode ser encontrada entre R$ 30 e R$ 40 o litro. Já as garrafas menores, com 275 mL, custam a partir de R$ 20.

As industrializadas costumam ser mais caras, chegando a R$ 50 o litro — mas são procuradas por quem busca padronização e maior durabilidade.

A procura, segundo os vendedores, oscila conforme a época.

“Neste início de setembro ainda está fraco, mas a expectativa é que no final do mês e em outubro a demanda aumente com o fluxo de turistas”, comenta José Antônio.

Cachaça como experiência cultural

Em um cenário onde o turismo gastronômico ganha cada vez mais força, a cachaça paraense se destaca não apenas pelo sabor, mas pela vivência que oferece.

“É tudo muito original. A cachaça daqui é a cara do Brasil”, resume a professora Inês Vieira.

Inês Vieira. (Foto: Ivan Duarte)

Preço de cachaças regionais no Complexo do Ver-O-Peso

Cachaças Artesanais

Cachaça de jambu (1 litro):

R$ 30 a R$ 40

Promoção (2 garrafas artesanais de jambu):

R$ 50

Cachaça de sabores diversos (cupuaçu, bacuri, açaí, jenipapo) – garrafa média (275 mL):

A partir de R$ 20



Cachaça artesanal (sabores variados, 1 litro):

A partir de R$ 40

Cachaças Industrializadas

Cachaça de jambu (industrializada, 1 litro):

R$ 40 a R$ 50



Marca premiada "Meu Garoto" (700 mL):

R$ 90