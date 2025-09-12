Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Abaetetuba recebe primeiras moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural no Pará

Nesta sexta-feira (12), famílias de 5 comunidades da zona rural do município foram beneficiadas

Unidade do Minha Casa, Minha Vida tem varanda, suportes para armação de redes, e aumento da área dos imóveis de 42 m2 para 50 m2, entre outras inovações (Foto: Gabriel Oliveira / Divulgação)

As primeiras moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural, no Pará, foram entregues em Abaetetuba, município do Baixo Tocantins, nesta sexta-feira (12). Famílias de cinco comunidades da zona rural do município receberam a chave de suas novas casas das mãos do ministro das Cidades, Jader Filho.

Ao todo, 40 moradias foram concluídas, e a cerimônia de entrega das chaves, nesta sexta-feira, aconteceu na comunidade quilombola do Bacuri, onde 11 das 40 casas foram inauguradas. As demais unidades estão distribuidas entre as comunidades Cristo Redentor (7 UH); São Sebastião, na Vila de Beja (8 UH); Camurituba e Km 14 (14 UH). O investimento federal para as construções destas moradias é de R$ 3 milhões.

As casas do Minha Casa, Minha Vida têm especificações mais recentes do programa, como a obrigatoriedade dos projetos adotarem uma varanda em cada unidade, suportes para armação de redes, aumento da área dos imóveis de 42 m2 para 50 m2, entre outras inovações, dando uma nova forma para os imóveis, ampliando o espaço útil das moradias aos beneficiários, além de contar com dois quartos, banheiro dentro da casa, sala, cozinha e área de serviço externa.

Grande parte das famílias beneficiadas vivia em moradias em condições precárias, por vezes feitas em taipa, barro, palha, madeira e outros materiais improvisados. Entre os contemplados, a aposentada Ângela Cardim não escondeu a emoção. 

“Para mim, essa casa nova muda tudo na minha vida. Eu moro sozinha e a minha casa era de madeira. Agora não vou mais ficar com medo de dormir e alguém entrar na minha casa, quebrar alguma tábua, ou da chuva estragar o telhado ou as paredes de madeira apodrecerem. Agora vou poder receber visita, minha família e meus amigos, quando vierem me visitar, vão ter onde ficar. Então finalmente eu tenho um lar seguro e bonito. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou a conquistar minha casa”, declarou Ângela.

O ministro Jader Filho disse que as 40 moradias entregues fazem parte de um montante ainda maior de casas que já foram contratadas em Abaetetuba. “Só aqui no município, já contratamos 321 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural neste ano e estamos entregando as primeiras, que foram assinadas em fevereiro. Mas ainda temos muito mais por vir. Investimos R$ 24 milhões para construir essas 321 moradias e temos a meta de entregar a maior parte delas até o Natal deste ano e o restante até maio do ano que vem", disse ele.

Abaetetuba terá novas casas

Além das 321 moradias da modalidade Rural, foram contratadas mais 100 unidades habitacionais que vão fazer parte do Residencial Angélica, fruto de seleção do Minha Casa, Minha Vida na modalidade Entidades. O empreendimento será construído no bairro Castanhal e contará com toda a infraestrutura de um condomínio residencial: parque infantil, área de convivência, paisagismo, áreas de estacionamento e, ainda, uma biblioteca comunitária. O investimento do Ministério das Cidades, via Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), é de R$ 13,7 milhões.

O ministro Jader Filho destacou os benefícios do programa habitacional do governo federal. “Abaetetuba é um dos grandes exemplos do que o presidente Lula nos pediu quando assumimos a gestão do ministério: retomar o que foi paralisado e entregar o que foi contratado".

"Aqui em Abaetetuba, entregamos o Residencial Angelim, com 222 unidades, ainda em junho de 2023. Agora, estamos entregando as primeiras casas rurais do Pará, que foram selecionadas em 2024, e contratando mais moradias, além de estarmos reforçando o compromisso de entregar mais um residencial com obras retomadas durante a nossa gestão, que é o caso do Residencial Chico Narrina, com 800 casas, que vamos inaugurar nos primeiros meses de 2026”, explicou.

