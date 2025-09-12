Pedágios da Alça Viária têm descontos progressivos de 5% a 50%, conforme número de viagens

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) informou, nesta sexta-feira (12), que está em vigor o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para motoristas de automóveis, caminhonetes e furgões que utilizam tags como forma de pagamento nas quatro praças de pedágio da Alça Viária.

De acordo com a Artran, as tags são dispositivos eletrônicos de pagamento automático, colados no para-brisa, que permitem que o condutor passe direto na cancela sem precisar parar para pagar com dinheiro ou cartão.

A Agência de Regulação explica que os descontos são progressivos, vão de 5% a 50%, para os motoristas que realizarem viagens frequentes, no mesmo sentido. Na prática, o valor inicial da tarifa é de R$ 12, mas já na segunda passagem o motorista passa a pagar R$ 11,40, o que representa 5% de desconto.

Na medida que a frequência for aumentando, o valor vai caindo gradativamente, até atingir o desconto máximo de 50% a partir da 30ª passagem, quando o pedágio fica em R$ 6.

Diretor-geral da Artran, Luciano Dias, explica que o desconto proporciona viagens mais rápidas e economia progressiva aos motoristas. "O desconto varia de 5% a 50%, conforme o número de passagens realizadas no mesmo sentido de deslocamento no prazo de 30 dias, e é aplicado automaticamente por meio das tags eletrônicas vinculadas à placa do veículo", disse ele.

A Alça Viária tem quatro praças de pedágio: Praça 01: PA-150, km 52,6 (entre Nova Ipixuna e Jacundá); Praça 02: PA-150, km 112,8 (entre Jacundá e Goianésia do Pará); Praça 07: PA-252, km 31,9 (entre Tailândia e Abaetetuba) e Praça 08: Alça Viária, km 22,0 (entre Barcarena e Belém).

O pedágio na Alça Viária, afirma a Artran, integra o novo modelo de concessão da rodovia, com recursos voltados para melhorias na infraestrutura. As tags têm as seguintes formas de pagamento: TAG padrão de banco: vinculada à conta corrente do usuário; TAG pré-paga: recarregável, ideal para quem prefere controlar o gasto mensal; e TAG de operadoras privadas: vinculada a cartões de crédito ou empresas de transporte.

As TAGs para pagamento automático de pedágio podem ser adquiridas junto a bancos e empresas homologadas. Entre os bancos, constam o Banco do Brasil, C6 Bank, Santander, Itaú, Nubank, Caixa Econômica Federal, entre outros. As empresas homologadas são Sem Parar – www.semparar.com.br, Taggs – www.taggs.com.br, ConectCar – www.conectcar.com e Veloe – www.veloe.com.br.

Confira a tabela de descontos para a categoria 1 (com TAG):

Nº de passagens em 30 dias Preço com desconto (R$) % de desconto

1ª passagem 12,00 0,00%

2ª passagem 11,40 5,00%

3ª passagem 11,15 7,08%

4ª passagem 10,91 9,11%

5ª passagem 10,67 11,10%

6ª passagem 10,43 13,05%

7ª passagem 10,21 14,95%

8ª passagem 9,98 16,81%

9ª passagem 9,76 18,63%

10ª passagem 9,55 20,42%.

*31ª em diante 6,00 50,00%.

*Fonte: Artran.