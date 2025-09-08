Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém recebe ação presencial do Serasa Limpa Nome nesta terça, 9; veja onde e como participar

Segundo dados da Serasa, somente no estado do Pará são 207 mil ofertas de negociação, que podem beneficiar cerca de 46 mil pessoas endividadas

Gabi Gutierrez
fonte

Segundo a Serasa, as consequências da falta de pagamento do cartão de crédito são diversas. Nome negativado, aumento da dívida e ação judicial são algumas delas (Foto: Reprodução | Freepik)

Na próxima terça-feira (9/9), consumidores de Belém e de todo o Pará terão uma oportunidade inédita para quitar dívidas com até 99% de desconto. A ação faz parte do programa Serasa Limpa Nome, em parceria com os Correios e o Sebrae, e estará disponível presencialmente na Agência Central dos Correios de Belém, localizada na Avenida Presidente Vargas, 498, bairro Campina.

Segundo dados da Serasa, somente no estado do Pará são 207 mil ofertas de negociação, que podem beneficiar cerca de 46 mil pessoas endividadas. No Brasil inteiro, mais de 10 milhões de dívidas estão disponíveis para renegociação, envolvendo 1,6 mil empresas, entre bancos, varejistas, financeiras e concessionárias de serviços essenciais, como água, luz e gás.

Recorde em descontos e inadimplência no Pará

A Serasa aponta que 2025 já é um ano histórico em termos de renegociação: entre janeiro e julho, mais de 672 mil dívidas foram quitadas com até 99% de desconto, alta de 7,94% em relação a 2024. No Pará, o cenário é ainda mais relevante, já que milhares de famílias sofrem com a inadimplência e podem encontrar nesta mobilização uma forma de reorganizar as finanças.

“Esta é uma oportunidade única para quem deseja retomar o controle do orçamento. Os descontos costumam ser vistos apenas em edições do Feirão Limpa Nome, mas agora estão disponíveis em ação emergencial e em agências dos Correios de várias capitais”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, reforça que a parceria amplia o acesso da população:

“Com o atendimento presencial, conseguimos oferecer mais segurança e rapidez, ajudando os consumidores a saírem da inadimplência com tranquilidade financeira.”

Presença em Belém

Em Belém, a ação contará com a presença da especialista em educação financeira da Serasa, Rafaela Alves, que estará disponível para dialogar com a imprensa e orientar os consumidores sobre como negociar e, principalmente, como evitar o endividamento futuro.

  • Data: 9 de setembro de 2025 (terça-feira)
  • Local: Agência Central dos Correios – Avenida Presidente Vargas, 498, Campina
  • Atendimento: das 8h às 17h
  • Quem pode participar: consumidores com dívidas registradas na plataforma Serasa Limpa Nome

Como participar

Além do atendimento presencial, os consumidores também podem acessar as ofertas pelo site ou aplicativo da Serasa. Basta consultar o CPF para verificar as dívidas disponíveis e as condições especiais de pagamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

serasa limpa nome

serasa limpa nome em belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

alimentação

Preço da farinha de mandioca cai em Belém pelo 4º mês seguido

Dieese aponta queda de quase 3% no preço do produto entre janeiro e agosto de 2025, o que contribuiu para reduzir o custo da cesta básica

08.09.25 10h53

OPORTUNIDADE

Cursos profissionalizantes se tornam alternativa de renda e carreira em Belém; confira

As áreas abrangem setores variados, incluindo indústria, informática, moda, gastronomia, estética, dança, saúde e tecnologia

08.09.25 8h30

Modalidade

Consórcio registra crescimento no Pará com 444,14 mil participantes ativos

Crescimento da modalidade no primeiro semestre deste ano foi de 11,02%, aponta ABAC

07.09.25 8h15

GASTOS COM PETS

Amor e boletos: quanto custa ter um pet do primeiro latido à velhice

Tutora compartilha os altos e baixos financeiros de criar um cãozinho; economista mostra como planejamento pode evitar surpresas e garantir o bem-estar do animal ao longo da vida.

07.09.25 7h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Assistência social

Pará terá mais de 1,1 milhão de famílias com gás gratuito

Programa Gás do Povo, lançado por Lula, atenderá 15,5 milhões de lares no país e substituirá o Auxílio Gás em 2025

04.09.25 17h30

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

DIA NACIONAL DO AÇAÍ

Refeições com açaí movimentam até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-o-Peso

O prato mais tradicional do mercado atrai turistas, gera empregos e reforça a economia local

05.09.25 6h15

MERCADO DE FLORICULTURA

Círio e datas comemorativas impulsionam vendas e movimentam o setor de floricultura em Belém

Apesar da queda nas vendas no segundo semestre, eventos como uma das maiores festas religiosas do país impulsionam a procura por flores e decoração.

06.09.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda