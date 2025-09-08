Belém recebe ação presencial do Serasa Limpa Nome nesta terça, 9; veja onde e como participar

Na próxima terça-feira (9/9), consumidores de Belém e de todo o Pará terão uma oportunidade inédita para quitar dívidas com até 99% de desconto. A ação faz parte do programa Serasa Limpa Nome, em parceria com os Correios e o Sebrae, e estará disponível presencialmente na Agência Central dos Correios de Belém, localizada na Avenida Presidente Vargas, 498, bairro Campina.

Segundo dados da Serasa, somente no estado do Pará são 207 mil ofertas de negociação, que podem beneficiar cerca de 46 mil pessoas endividadas. No Brasil inteiro, mais de 10 milhões de dívidas estão disponíveis para renegociação, envolvendo 1,6 mil empresas, entre bancos, varejistas, financeiras e concessionárias de serviços essenciais, como água, luz e gás.

Recorde em descontos e inadimplência no Pará

A Serasa aponta que 2025 já é um ano histórico em termos de renegociação: entre janeiro e julho, mais de 672 mil dívidas foram quitadas com até 99% de desconto, alta de 7,94% em relação a 2024. No Pará, o cenário é ainda mais relevante, já que milhares de famílias sofrem com a inadimplência e podem encontrar nesta mobilização uma forma de reorganizar as finanças.

“Esta é uma oportunidade única para quem deseja retomar o controle do orçamento. Os descontos costumam ser vistos apenas em edições do Feirão Limpa Nome, mas agora estão disponíveis em ação emergencial e em agências dos Correios de várias capitais”, explica Aline Maciel, diretora da Serasa.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, reforça que a parceria amplia o acesso da população:

“Com o atendimento presencial, conseguimos oferecer mais segurança e rapidez, ajudando os consumidores a saírem da inadimplência com tranquilidade financeira.”

Presença em Belém

Em Belém, a ação contará com a presença da especialista em educação financeira da Serasa, Rafaela Alves, que estará disponível para dialogar com a imprensa e orientar os consumidores sobre como negociar e, principalmente, como evitar o endividamento futuro.

Data: 9 de setembro de 2025 (terça-feira)

9 de setembro de 2025 (terça-feira) Local: Agência Central dos Correios – Avenida Presidente Vargas, 498, Campina

Agência Central dos Correios – Avenida Presidente Vargas, 498, Campina Atendimento: das 8h às 17h

das 8h às 17h Quem pode participar: consumidores com dívidas registradas na plataforma Serasa Limpa Nome

Como participar

Além do atendimento presencial, os consumidores também podem acessar as ofertas pelo site ou aplicativo da Serasa. Basta consultar o CPF para verificar as dívidas disponíveis e as condições especiais de pagamento.