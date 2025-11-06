Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Isenção do IR: Entenda as regras, mudanças e prazos após aprovação do Senado

Projeto faz ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

Gabrielle Borges
fonte

A expectativa do governo é que a medida passe a valer já a partir de janeiro de 2026 (Freepik)

O Senado Federal aprovou, nessa quarta-feira (05/11), o Projeto de Lei (PL) 1.087/25, que permite a isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil e a redução de tributos para as pessoas que recebem até R$ 7.350. Com o texto aprovado nas duas Casas, falta apenas ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar em vigor já em janeiro de 2026. 

Saiba a seguir mais sobre as novas regras, mudanças e prazos.

O que está previsto no projeto?

O projeto tem uma ampliação de isenção do Imposto de Renda para indivíduos que ganham até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.

Para compensar a perda de arrecadação, a proposta prevê ainda a tributação da alta renda para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano e com uma alíquota progressiva de até 10%. A proposta também isentou da alíquota mínima pagamentos, créditos, entregas ou remessas de lucros, ou dividendos, de:

  • governos estrangeiros, que tenham reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos auferidos em seus países pelo governo brasileiro;
  • fundos soberanos;
  • entidades no exterior que tenham como principal atividade a administração de benefícios previdenciários, conforme definidas em regulamento.

Quando essa isenção passa a valer?

Aprovado com unanimidade na Câmara dos Deputados, a proposta ainda precisa passar pelo Senado e ter a sanção do  presidente Lula para entrar em vigor. A expectativa do governo é que a medida passe a valer já a partir de janeiro de 2026, caso o Congresso Nacional aprove. Assim, deve impactar a declaração do Imposto de Renda feita em 2027.

VEJA MAIS

image Mais de 6,6 mil paraenses recebem restituição residual do IRPF; veja como consultar o pagamento
No Pará, a maior parte das restituições será paga a contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém



image Lula comemora aprovação da isenção do IR: É justiça tributária
O Projeto de Lei que estabelece o fim do pagamento de Imposto de Renda (IR) para mais de 10 milhões de brasileiros que ganham até R$ 5 mil



image Plenário do Senado inicia sessão para votar isenção do IR para salários de até R$ 5 mil
O projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350.


 

As novas regras e ricos pagando mais impostos

A isenção vale para quem tem rendimentos mensais brutos de até R$ 5 mil. Pessoas com mais de um fonte de renda podem ser beneficiadas desde que não ultrapassem esse valor.

O texto aprovado na Câmara dos Deputados também estabelece um desconto progressivamente menor para quem ganha até R$ 7.350 por mês. Com a mudança, são englobados por esse desconto os contribuintes com rendas a partir de R$ 5.001. Logo, quem recebe R$ 7 mil por mês, por exemplo, deverá ter ganhos de R$ 46,61 mensais e de R$ 605,87 no ano, considerando o décimo terceiro salário.

Além disso, a expectativa é que pessoas físicas com renda anual superior a R$ 600 mil, o que equivale a mais de R$ 50 mil por mês, estarão sujeitas a uma tributação mínima de até 10%, aplicada apenas sobre o valor que exceder esse limite.

Ainda não há nenhuma notícia ou definição sobre alguma  mudança no processo de declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas que entrem na nova faixa de isenção.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

economia

mudanças no imposto de renda

declaração imposto de renda

Imposto de Renda

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MUDANÇAS

Isenção do IR: Entenda as regras, mudanças e prazos após aprovação do Senado

Projeto faz ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

06.11.25 10h08

NEGÓCIOS

Mega Auto Feirão movimenta o setor automotivo em Ananindeua; veja as datas

Evento acontece no estacionamento da Havan, com condições especiais para carros e motos

06.11.25 7h34

imposto de renda

Entenda o que muda na prática com a isenção do IR

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 5, por unanimidade, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR)

05.11.25 22h13

isenção

IR: Senado mantém prazo para isenção de dividendos e preocupa empresas

O projeto foi aprovado nesta quarta-feira, 5, pelos senadores

05.11.25 21h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

moedas

Dólar, Euro e mais: Empreendedores se preparam receber em moeda estrangeira durante a COP 30

Aumento do fluxo de turistas deve gerar efeitos diretos sobre o consumo e a renda no estado

30.10.25 7h00

MERCADO

Rede atacadista de Belém entrega 1º lote de carne bovina com rastreabilidade individual do país

Iniciativa do Programa Pecuária Sustentável do Pará marca avanço no combate ao desmatamento e na promoção de uma pecuária de baixo impacto ambiental

04.11.25 7h36

Feirão Limpa Nome

Feirão Limpa Nome: Pará tem 2,9 milhões de inadimplentes, descontos podem chegar a 99%

Campanha da Serasa vai até 30 de novembro e oferece renegociação de dívidas presenciais e online, com parcelas a partir de R$ 9,90

03.11.25 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda