IR em atraso: veja as consequências para quem não entregou a declaração no prazo

Perder o prazo da declaração do Imposto de Renda vai além da multa. O não envio do documento pode resultar em irregularidade no CPF, o que traz uma série de complicações na vida financeira e civil do contribuinte.

“A Receita pode suspender o CPF, o que impede abertura de contas, emissão de passaporte, acesso a financiamentos e até participação em concursos públicos”, explica o contador Ademir Júnior.

Também ficam prejudicadas a emissão de certidões negativas, remessas legais de dinheiro ao exterior e financiamentos empresariais vinculados ao CPF — como os do programa PRONAMPE.

Mesmo com atraso, a Receita ainda analisa a declaração normalmente. “Há risco de cair na malha fina, principalmente por inconsistências em despesas médicas ou com educação”, alerta o especialista.