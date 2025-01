Indenizações de seguros automotivos crescem no Pará, aponta CNSEG

Os pagamentos de indenizações relacionadas ao seguro de automóveis tiveram um aumento expressivo na região Norte em 2024. No Pará, o valor desembolsado chegou a R$ 382,1 milhões, representando um crescimento de 27,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em Rondônia, o avanço foi ainda mais significativo: as indenizações totalizaram R$ 117,8 milhões, alta de 51,1%. Esses números refletem o impacto do aumento de acidentes, roubos e eventos climáticos extremos, que têm motivado tanto pessoas quanto empresas a buscarem proteção patrimonial.

De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o país registrou até outubro deste ano o pagamento de R$ 27,9 bilhões em indenizações relacionadas ao seguro de automóveis, um acréscimo de 6,6% em relação a 2023. Apesar do avanço, cerca de 70% da frota nacional de veículos continua sem seguro, expondo milhões de proprietários a riscos financeiros.

Impacto na região Norte

Para Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindisegnne), o aumento das indenizações no Pará e Rondônia evidencia a importância do seguro automotivo em um cenário de intensificação dos riscos. “Os números mostram o compromisso do setor em proteger o patrimônio dos segurados. No entanto, reforçam também a necessidade de conscientizar a população sobre os perigos de ficar sem cobertura de seguro. Um único evento inesperado pode trazer prejuízos irreversíveis para quem não está segurado”, alertou.

Adesão crescente

Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a frota de veículos segurados no Brasil aumentou 2% em junho de 2024, o que equivale a 403 mil veículos a mais com proteção. Para Keila Farias, vice-presidente da Comissão Auto da FenSeg, o seguro é indispensável em um cenário de incertezas. “Sem essa rede de proteção, os custos de reparo ou substituição de um veículo podem ser inatingíveis, levando proprietários a adiar ou até abandonar a resolução de problemas”, destacou.

Cenário nacional

Além do seguro de automóveis, o setor de seguros na totalidade tem apresentado números robustos em 2024. De janeiro a outubro, mais de R$ 202 bilhões foram pagos em indenizações, resgates e benefícios, representando um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. A arrecadação do setor também cresceu 13,1%, atingindo R$ 361 bilhões.