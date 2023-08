Veja quanto as seguradoras faturaram no Pará e o montante que pagaram em indenizações

O mercado de seguros no estado do Pará experimentou um aumento significativo na procura por produtos do seguimento, previdência privada e capitalização durante os primeiros seis meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) durante o Encontro Setorial do Norte realizado nesta terça-feira (22) em Belém, a arrecadação do setor no estado totalizou R$ 2,2 bilhões, representando um crescimento de 11,1% – excluindo Saúde Suplementar e DPVAT. O evento, que teve a presença do governador Helder Barbalho, foi realizado em colaboração com o Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste (Sindsegnne), evidenciou o setor em ascensão.

No mesmo período, o segmento de Danos e Responsabilidades se destacou com avanços, sobretudo nos seguros de Crédito e Garantia, que cresceu 41,8% (R$ 18,6 milhões); no seguro Rural, com aumento de 26,5% (R$ 58,6 milhões); e no seguro Automóvel, com um crescimento de 20% (R$ 264 milhões). Além disso, o seguro Residencial registrou um aumento de 20,7% em 2023, arrecadando mais de R$ 20,3 milhões.

O grupo de Cobertura de Pessoas, que inclui seguros como Vida, Viagem, Prestamista e Planos de Acumulação, também apresentou crescimento, com um aumento de 4,5% na arrecadação, totalizando R$ 1,3 bilhão. A Capitalização também teve um desempenho positivo no primeiro semestre de 2023, com um crescimento de 34,2% na demanda, alcançando um total de R$ 300 milhões.

Paralelamente, o setor segurador do Pará pagou mais de R$ 488,8 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O seguro que mais realizou indenizações durante esse período foi o Automóvel, ultrapassando a marca de R$ 206 milhões.

Além dos números, o Encontro Setorial também abordou outras iniciativas do mercado segurador. Ronaldo Dalcin, presidente do Sindsegnne, ressaltou a importância do evento como parte do projeto de aproximação da CNseg e do sindicato com o mercado segurador em todo o Brasil.

Crítica à atuação das APVs

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, enfatizou que o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, apresentado no encontro, tem como objetivo não apenas o crescimento do mercado segurador, mas também contribuir para a poupança nacional e apoiar projetos importantes no país. O presidente da confederação também fez um alerta sobre a atuação das Associações de Proteção Veicular (APVs) no Brasil. Segundo ele, esse modelo de negócios representa perda fiscal de R$ 1,2 bilhão ao ano e é um risco para a sociedade. “O avanço das entidades mútuas representa um retrocesso, não só porque concorrem de forma desleal no mercado formal de seguros, mas também porque, sem fiscalização, podem transformar em pó a poupança de milhares de consumidores atraídos por benefícios que não serão concedidos”, reitera Oliveira.

No mesmo evento, foram lançadas duas iniciativas: o Notícias do Seguro, um hub de conteúdos da CNseg que visa compartilhar informações fundamentadas sobre o setor segurador com o público em geral; e a plataforma Encontre Seu Seguro, uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão dos consumidores e agiliza o processo de cotações e pesquisas para corretores e clientes. Com essas ações e o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador em curso, o cenário do mercado de seguros no Pará e no Brasil aponta para um futuro promissor.