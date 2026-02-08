Capa Jornal Amazônia
Ibama multa Petrobras por vazamento de fluido na Foz do Amazonas

Incidente ocorreu em janeiro com navio-sonda na costa do Amapá; empresa afirma ter contido vazamento

A Petrobras informou que, após identificar a perda de fluido em duas linhas auxiliares, a perfuração foi imediatamente interrompida ()

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou a Petrobras em R$ 2,5 milhões após a descarga de 18,44 m³ de fluido de perfuração de base não aquosa no mar. O incidente ocorreu em 4 de janeiro, na Bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, envolvendo a instalação Navio Sonda 42 (NS-42).

Petrobras detalha interrupção e contenção

A Petrobras informou que, após identificar a perda de fluido em duas linhas auxiliares — tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço Morpho —, a perfuração foi imediatamente interrompida. As tubulações foram levadas à superfície para avaliação e reparo, sendo o vazamento prontamente contido pela empresa.

Apesar da multa, a atividade foi retomada no local nesta semana após autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Características do fluido e impactos ambientais

Segundo o Ibama, o material é uma mistura oleosa utilizada em atividades de exploração e produção de petróleo e gás. A substância contém componentes classificados como de risco médio para a saúde humana e para o ecossistema aquático, conforme a Lei nº 9.966/2000 e a Instrução Normativa nº 14/2025.

Autuação e prazo para defesa

A autuação foi lavrada pelo Centro Nacional de Emergências Ambientais e Climáticas (Ceneac), da Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro). A Petrobras tem prazo de 20 dias para pagar a multa ou apresentar defesa administrativa.

