BNDES já aprovou R$ 576 milhões para inovação no Pará desde 2023

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 576 milhões em crédito para financiar inovação no Pará desde 2023. Os recursos são 9.469% maiores que o montante aprovado entre 2019 e 2022 (R$ 6 milhões). Na região Norte, o volume foi de R$ 1,4 bilhão, desde 2023, ante R$ 15,9 milhões, entre 2019 e 2022, um crescimento de 9.186%.

Em todo o país, BNDES o montante chegou a R$ 36,2 bilhões, 411% maiores ante o período entre 2019 e 2022 (R$ 7,1 bilhões). O montante aprovado em 2025 foi de R$ 17,3 bilhões, o maior da série histórica iniciada em 1995. O recorde anterior tinha sido em 2024, com R$ 13,6 bilhões. Antes disso, o maior valor foi registrado em 2013, com R$ 9,7 bilhões.

Os recursos aprovados para inovação cresceram em todas as regiões na comparação entre o volume aprovado entre 2023 e 2025 ante 2019 e 2022: Sudeste, 860%; Sul, 100%; Nordeste, 510%; e Centro-Oeste, 545%. A maior parte dos recursos aprovados - cerca de R$ 36,2 bilhões (78%) - é do programa BNDES Mais Inovação, o que demonstra a retomada do banco no apoio à inovação das empresas.

“O BNDES atua com vários instrumentos complexos, complementares e fundamentais para o fomento à economia do futuro. Enquanto o Fundo Clima tem foco em projetos de descarbonização, de redução das emissões de gases do efeito estufa e de preservação e restauro florestal, o Programa Mais Inovação e a TR, em que batemos recorde histórico de aprovações, avançam no financiamento a projetos de inovação que são estratégicos para o País. Sem falar no Fundo Amazônia e nos sete fundos que estruturamos junto com o setor privado, que irão mobilizar R$ 16,2 bilhões para iniciativas de transição ecológica, restauração ambiental e descarbonização da economia”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Tecnologia inovadora

No Pará, um dos investimentos aprovados com recursos do Mais Inovação é o financiamento de R$ 221 milhões para a Wave Aluminium Brasil S.A. instalar, em Barcarena (PA), uma planta-demo para beneficiamento de resíduos de bauxita, mineral utilizado na produção do alumínio, por meio de uma tecnologia inovadora baseada na aplicação de micro-ondas. O objetivo é recuperar minerais de valor comercial, como ferro e silicatos, utilizados na indústria cimentícia.

O financiamento cobrirá 100% do investimento total previsto no projeto, que visa oferecer uma solução econômica para os resíduos de bauxita, eliminando a necessidade de depósitos de rejeito industrial e os custos associados ao seu manejo e armazenamento.

Prevista para entrar em operação em setembro de 2026, a planta terá capacidade de processamento de 50 mil toneladas de resíduo de bauxita por ano. Ela será construída numa área dentro da refinaria de alumina da Hydro, a Alunorte, em Barcarena, para aproveitar, em caráter experimental, os resíduos gerados por aquela indústria. Durante a implantação, o projeto vai gerar cerca de 386 empregos, entre diretos e indiretos, e, com a entrada em operação, possibilitará a criação de 314 vagas de trabalho.

A entrada em operação da unidade em Barcarena representará uma etapa essencial de validação pré-industrial, não comercial, das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) relacionadas ao desenvolvimento de uma tecnologia inovadora em âmbito mundial.

Além de eliminar a necessidade de depósito para os resíduos da operação mineral, o projeto permitirá obter um coproduto, chamado de "ferro metálico de baixo carbono", que poderá ser usado na siderurgia.