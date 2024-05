Iasep abre vagas para contratação em Belém; veja como se inscrever

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) realiza um novo processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível superior para lotação em Belém. CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL COMPLETO

Os interessados deverão se inscrever no próximo dia 20 de maio, por meio do site do Sipros, de forma gratuita. A seleção será composta de três etapas: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista. A fase de entrevista, que poderá ser individual ou coletiva, será de responsabilidade do Iasep.

No momento do cadastro, os candidatos devem enviar a documentação comprobatória solicitada no edital. Serão ofertadas duas vagas, sendo uma para médico, com especialização em auditoria médica; e uma para técnico em gestão de informática, na área de desenvolvimento.

A carga horária para as funções é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração oferecida é de R$ 4.375,97.