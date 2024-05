Hospital Ophir Loyola anuncia PSS com mais de 100 vagas e inscrições gratuitas; confira os detalhes

O Hospital Ophir Loyola (HOL) fará um processo seletivo simplificado (PSS) para contratação em caráter temporário de 108 servidores de níveis fundamental, médio e superior. As informações foram divulgadas no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros) do governo do Pará. Conforme o edital publicado no mesmo endereço eletrônico, as inscrições começam na próxima segunda-feira (20) e terminam na terça-feira (21).

Veja aqui o edital completo

Vagas

As oportunidades estão distribuídas em 13 cargos diferentes. Para profissionais de nível superior, estão sendo ofertadas 57 vagas, para as funções de médico (Oncologia Clínica e Clínica Médica), enfermeiro (CME, Generalista, Oncologia e Terapia Intensiva), Psicólogo (Psicologia da Saúde e/ou Hospitalar), Fisioterapia (Terapia Intensiva), Assistente Social (Hospitalar), Fonoaudiólogo (Fonoaudiologia Hospitalar), Terapia Ocupacional (Hospitalar), Farmacêutico (Hospitalar e Oncologia) e Nutricionista (Nutrição Clínica).

Para profissionais de nível médio, há o total de 24 vagas, para os cargos de Técnico de Radiologia (experiência em equipamentos de ressonância magnética e radiologia clínica), Técnico de Laboratório (experiência em agência transfusional) e Assistente Administrativo (experiência na área administrativa).

O PSS tem, ainda, 27 vagas de auxiliar operacional, disponíveis a profissionais com nível fundamental.

Inscrições

Para participar da seleção, os interessando devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet através do link www.sipros.pa.gov.br, de 20 a 21 de maio de 2024. O edital não prevê a cobrança de taxa aos candidatos.

Após preenchimento dos dados, o envio da documentação e a confirmação do cadastro, o sistema emitirá um número que comprova a inscrição e a pontuação provisória obtida pelo candidato, conforme critérios de avaliação previstos no edital.

Etapas da seleção

A seleção inclui etapa de análise curricular, na qual a Comissão do PSS analisa as documentações comprobatórias apresentadas online pelos candidatos que estiverem dentre os classificados. Os profissionais que concorrem às vagas de níveis médio ou superior devem passar ainda pela fase de entrevista.

Segundo o edital, a pontuação final do candidato será composta pela nota obtida na análise curricular e na entrevista para todos os cargos/funções de nível fundamental, médio e superior.

Contrato e Salários

Os servidores selecionados no PSS irão assinar um contrato temporário com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, se houver necessidade por parte do HOL. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, exceto à função de Técnico de Radiologia, que terá a carga horária de 24 horas semanais.

Os salários, ainda conforme o edital, variam de 1.215,50 a 2.053,54, e podem ter acréscimo de gratificações de escolaridade e outras vantagens legais, conforme o cargo. Os valores também estão sujeitos a alterações conforme legislação em vigor.