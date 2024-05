Marinha Mercante abre inscrições para concurso com mais de 100 vagas em Belém; veja mais

A Marinha Mercante abre as inscrições para o concurso de 2025, para as Escolas de Formação de Oficiais (Efomm). Serão ofertadas 293 vagas, sendo 174 no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro (RJ), e 119 no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém (PA). As inscrições seguem abertas até o dia 23 de maio.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.marinha.mil.br, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 23. A taxa de inscrição é de R$ 65. E as provas acontecerão nos dias 3 e 4 de agosto.

Confira o edital completo clicando aqui.

Quem pode se inscrever?

Candidatos de ambos os sexos podem se inscrever, homens e mulheres, que possuam ensino médio completo e tenham entre 17 e 23 anos de idade até 1º de janeiro de 2025. Além disso, é necessário ser solteiro e não ter filhos ou dependentes. A escolha pelo Ciaga ou Ciaba deve ser feita no ato da inscrição no concurso.

Etapas do concurso

Na primeira etapa do concurso, os candidatos farão provas escritas com 80 questões sobre português, inglês, matemática e física, além de uma redação. A prova será aplicada em 20 cidades espalhadas por todas as regiões do país: Amapá (AP); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); Corumbá (MS); Cuiabá (MT); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Manaus (AM); Natal (RN); Parnaíba (PI); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Paranaguá (PR); Porto Alegre (RS); Salvador (BA); Santarém (PA); São Paulo (SP); São Luís (MA); e Vitória (ES).

As demais etapas incluem: exame psicofísico, de 3 de outubro a 14 de novembro, e o teste de suficiência física, de 25 de novembro a 4 de dezembro.

Remuneração

A remuneração mensal, prevista na Lei de Remuneração dos Militares para Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, correspondente nos dias atuais ao valor bruto de R$ 1.574,12. Além da remuneração, os alunos terão direito a uniforme, alojamento, alimentação e assistências médica-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Início do curso

A matrícula e o início do curso devem acontecer no dia 3 de fevereiro de 2025. Há opções para formação em duas áreas: náutica (focada em manuseio dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações); e máquinas (focada na operação, manutenção e gerenciamento das máquinas, motores e equipamentos que compõem os diversos sistemas de um navio).

A formação acadêmica dura seis semestres letivos, em regime de internato e é seguida por um período de estágio realizado a bordo de embarcações mercantes, com duração mínima de 12 meses.

Após a formatura, os estudantes recebem diploma de bacharelado em ciências náuticas e passam a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de segundo-tenente.