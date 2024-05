Inscrições para o PSS da Sespa com 175 vagas encerram nesta quinta (16); veja como se inscrever

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) abriu inscrições em processo seletivo simplificado (PSS) para contratação em caráter temporário de 175 servidores de níveis médio e superior, em diversas áreas do conhecimento. De acordo com edital do certame, as vagas disponíveis serão distribuídas em 12 cargos de nível superior da área administrativa, 22 cargos de nível superior da área de saúde e um cargo de nível médio, também da área de saúde.

Veja o edital completo aqui

Como se inscrever no PSS da Sespa?

Para se inscrever no PSS da Sespa, o candidato precisa acessar o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, no endereço: https://www.sipros.pa.gov.br/;

- Ir até o banner de Processos de Seleção;

- Clicar em ver mais, na aba da Sespa;

- Fazer o cadastro na plataforma, com login e senha;

- Preencher todos os campos exigidos, com dados pessoais;

- Anexar os documentos e pronto!

Qual o prazo de inscrição para o PSS da Sespa?

As inscrições para o PSS da Sespa poderão ser realizadas de forma gratuita e exclusivamente pela internet até esta quinta-feira (16/05).

Quais são os cargos ofertados no PSS da Sespa?

Para candidatos com nível superior, as vagas ofertadas são para: Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. O certame também está com ofertas para cargos de nível superior na área administrativa que contempla vagas para arquiteto, biblioteconomista, engenheiro (ambiental, civil, clínico, eletricista, químico e de segurança do trabalho), estatístico e técnico de educação física. Já para cargos de nível médio, as vagas ofertadas são para agentes de endemia.

Quais são os salários ofertados no PSS da Sespa?

Dependendo da função para qual o candidato foi selecionado, os salários podem passar de R$ 5 mil, considerando remuneração base, auxílio e gratificação. Esse é o caso dos profissionais contratados aos cargos de nível superior na área da saúde. Esses profissionais devem receber R$ 2.053,54 de remuneração base, R$ 1.624,83 de gratificação de escolaridade e R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, o que totaliza R$ 5.178,37.

Já os cargos de nível superior na área administrativa, a remuneração base é de R$ 1.724,64, mais R$ 1.379,71 de gratificação de escolaridade e R$ 1.500de auxílio alimentação, totalizando R$ 4.604,35.

Os candidatos aprovados para cargos de nível médio, irão receber remuneração base de R$ 1.320,00 + 67,95 (abono), e mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, totalizando R$ 2.887,95.

Quais as etapas do PSS da Sespa?

O PSS será composto por etapas de caráter eliminatória e classificatória, com análise documental e curricular, entrevistas (individual ou coletiva) e apresentação da documentação anexada na inscrição.

Qual a jornada de trabalho para os candidatos aprovados no PSS da Sespa?

A jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

Qual a validade do PSS da Sespa?

O PSS da Sespa terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Órgão. Já o contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses, também podendo ser prorrogado por igual período.