Hospital Ophir Loyola abre PSS para preenchimento de 28 vagas para médicos; veja

O Hospital Ophir Loyola (HOL) está com está com processo seletivo simplificado (PSS) para preenchimento de 28 vagas temporárias para médicos em diversas especialidades. As inscrições estão sendo realizadas, exclusivamente, pela internet através do site do Sipros até o dia 25 de fevereiro de 2022. A remuneração será de R$ 1.858,41, acrescido de 80% de gratificação de escolaridade e vantagens.

O PSS será realizada por meio das seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas dos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas ofertadas no edital. O resultado final será divulgado no dia 18 de março de 2022, após a entrevista.

As vagas são para as seguintes especialidades:

►Médico Oncologia Clínica (04)

►Médico Hospitalista (05)

►Médico Neurocirurgião (02)

►Médico Neuro Endovascular (01)

►Médico Nefrologista com ênfase em Terapia Renal Substitutiva (02)

►Médico Nefrologista com ênfase em Transplante Renal (01)

►Médico Psiquiatra (01)

►Médico Urgência e Emergência (04)

►Médico Cirurgia Mastologia Oncológica (02)

►Médico Radioterapeuta (01)

►Médico Radiologista (01)

►Médico Oftalmologista com ênfase em transplante de córnea (01)

►Médico Endoscopista com ênfase em Endoscopia Terapêutica (01)

►Médico Cirurgia Geral Oncológica (01)

►Médico Cirurgião Oncológico – subespecialidade em Cirurgia Torácica (01).

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ter conhecimento do edital e de que preenche todos os requisitos exigidos. O edital completo e o cronograma de atividades estão disponíveis no site Sipros e do Hospital Ophir Loyola.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)