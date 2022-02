Prefeitura de Oriximiná oferta 1.025 vagas de trabalho temporário; veja as áreas

A Prefeitura de Oriximiná, no oeste do Pará, abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS 001/2022) nesta quarta-feira (16). O certame oferta 1.025 vagas de trabalho temporário para preenchimento de cargos em todas as secretarias do município. O vencimento varia de R$ 1.922,67 a R$ 7.848,96. As inscrições encerram nesta sexta-feira (18).

As vagas disponíveis são para os níveis superior, médio e fundamental, nos cargos de advogado, analista ambiental, assistente social, bibliotecário, biomédico, bioquímico, enfermeiro, engenheiro civil, de pesca, produção, ambiental e florestal, além de farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geólogo, médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor, psicólogo, tecnólogo em recursos humanos.

O PSS será realizado por meio do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros) Municípios, que nasceu para atender as demandas dos órgãos do Estado, foi expandido e agora passa a atender também órgãos de esferas municipais.

“A Prefeitura Municipal de Oriximiná aderiu ao sistema Sipros porque quer fazer um processo seletivo com segurança e transparência oportunizando ampla concorrência a todos, dando oportunidade para a contratação temporária, desta forma, cumprindo a legalidade do PSS, conforme manda a lei”, informou o prefeito Argemiro Diniz.

Fases do PSS

O processo seletivo será composto de três fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório e comprovação e análise dos dados informados na inscrição no ato da convocação para análise habilitatória contratual, de caráter eliminatório.

O processo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação do Edital de Resultado Final, podendo ser prorrogado 06 (seis) meses a critério da prefeitura. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Sipros até às 23h59 do dia 18 de fevereiro.