Ideflor-Bio abre vagas em Belém, Marabá, Monte Alegre e Oriximiná; acesse edital

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) vai contratar temporariamente profissionais para oito cargos, em todos os níveis de escolaridade, para trabalhar nos municípios de Belém, Marabá, Monte Alegre e Oriximiná. O edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 foi publicado na sexta-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O edital prevê jornada de trabalho de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, com salário-base entre R$ 1.100,00 a R$ 1.669,97, mais possibilidade de acréscimo de outras vantagens legais.

Os candidatos devem se inscrever pelo site do Sipros (Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado).

As vagas estão disponíveis para as áreas de auxiliar operacional (nível fundamental), assistente administrativo (nível médio) e de técnico em gestão ambiental com formação em biologia, geografia e engenharia agrônoma.

Fases do processo

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) terá três fases: inscrição de caráter habilitatório; análise documental e curricular, e entrevistas de caráter eliminatório e classificatório. Na terceira fase do PSS, as entrevistas serão realizadas nas respectivas sedes ou escritórios regionais dos municípios.

A vagas estão distribuídas da seguinte forma: para o município de Belém, há cinco vagas, sendo uma para o ensino fundamental, cargo de auxiliar operacional; duas para nível médio, cargo de assistente administrativo; e uma vaga para o cargo de técnico em gestão ambiental com formação em biologia.

Em Marabá, há uma vaga para o nível médio, cargo de assistente administrativo. Para Monte Alegre há também uma vaga para o nível médio, cargo de assistente administrativo. Em Oriximiná há uma vaga para técnico em gestão ambiental – engenheiro agrônomo.

Os candidatos inscritos para concorrer a uma das vagas devem estar atentos ao envio dos documentos necessários e ler atentamente todo o edital. No ato da inscrição, o participante terá de fazer envio da documentação com no máximo 1MB (um megabyte), nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” ou “PDF”, para o endereço eletrônico da organizadora. A documentação deve ser enviada com a nomenclatura do arquivo identificando o seu conteúdo.

O edital está disponível no site do Sipros, assim como a inscrição e o acompanhamento do processo serão feitos exclusivamente pelo sistema, incluindo a divulgação dos resultados de cada fase e convocação para a subsequente, e o resultado final do PSS.

Acesse o edital aqui.