Horóscopo 2022: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (21/03)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (21/03) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Esta será uma semana para o reconhecimento profissional. Inicie o dia botando a coragem à frente das decisões importantes. Será preciso reorganização pessoal.

Touro (21/04 - 20/05)

É provável que surjam novas propostas de parcerias. Saiba filtrar o que é ou não importante. Peste atenção, ainda, no seu emocional. Não é hora de grandes passos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Hoje será um bom momento para realização familiar. Você pode tomar à frente de resoluções, como a troca de um imóvel. Só cuidado com a forma como você se expressa para não ser autoritário.

Câncer (21/06 - 22/07)

A semana será de bons resultados. Autoconfiança e coragem para fazer dar certo nos seus planos. Foque mais no emocional e nas financeiras.

Leão (23/07 - 22/08)

Excelente dia para impulsionar a carreira. Muito vai depender de como você interage com as pessoas e com o setor. Relaxe mais, pois as cobranças serão altas.

Virgem (23/08 - 22/09)

Família tem sido uma das maiores preocupações no seu ciclo atual. Tente ser mais compreensivo(a). Os astros indicam cautela para saber lidar com as situações.

Libra (23/09 - 22/10)

Dia de muita positividade, libriano(a). Você vai estar mais disposto(a) para seguir suas vontades e propósitos pessoais. Aproveite a fase.

Escorpião (23/10 - 21/11)

As metas e a carreira vão estar em fase de crescimento. A semana inicia com boas oportunidades de prosperidade. Mesmo que existam desafios no seu caminho eles não estão lá aleatoriamente. Encare-os.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Boa fase para a prosperidade e abundância no lar. Talvez as relações pessoais vão se fortificar e dar bons frutos. Preste atenção aos detalhes.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Você tende a estar mais focado e aberto aos novos projetos. A semana será benéfica para todo tipo de relação. Saiba lidar com os desafios.

Aquário (21/01 - 19/02)

Não se cobre tanto, principalmente em problemas familiares. É preciso avaliar o quanto isso vem carregado de cobranças emocionais. Não há como suportar tudo sozinho(a).

Peixes (20/02 - 20/03)

Semana inicia rodeada de estudos, viagens, espiritualidade e entretenimento. Haja com responsabilidade. Aproveite a fase para fazer contatos.