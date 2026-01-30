Grupo Liberal promove palestra de educação financeira para colaboradores

O Grupo Liberal promoveu, nesta sexta-feira (30), uma palestra sobre educação financeira voltada aos colaboradores. A iniciativa, realizada há três anos e tradicionalmente durante a campanha Janeiro Branco, busca orientar os colaboradores sobre planejamento financeiro e organização do orçamento pessoal após os gastos de fim de ano. Durante a manhã, a programação foi na sede de O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Na terça-feira, 3, a ação será realizada na TV Liberal, no bairro de Nazaré.

Segundo a analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, a proposta é incentivar os colaboradores a iniciarem o ano com mais consciência financeira. “Sempre buscamos, no início do ano, criar esse momento de orientação para que os funcionários consigam se planejar melhor. A ideia é oferecer informações que ajudem na organização financeira e no controle do orçamento ao longo do ano”, explica.

Para a assistente da área de Contabilidade do Grupo Liberal, Ivanete Azevedo, a palestra contribui para ampliar o conhecimento sobre o uso responsável do dinheiro. “É uma oportunidade de aprender mais e refletir sobre como lidar melhor com o orçamento dentro de casa. A gente passa a ter mais clareza sobre prioridades e sobre a importância de manter o controle financeiro”, avalia.

Palestra educação financeira Guaraciaba Sarmento, professora e economista Palestra promovida pelo Grupo Liberal Guaraciaba Sarmento, professora e economista Ivanete Azevedo, assistente da área de Contabilidade Catarina Oliveira, analista de RH Palestra promovida pelo Grupo Liberal

A palestra foi conduzida pela economista e professora Guaraciaba Sarmento, que destacou a relevância do tema no cotidiano dos trabalhadores. “Falamos sobre planejamento financeiro e orçamento familiar, que ainda são assuntos sensíveis para muitas pessoas. Quando a empresa abre esse espaço de diálogo, ela contribui diretamente para a qualidade de vida do colaborador”, afirma.

De acordo com a economista, iniciativas como essa também impactam o bem-estar no ambiente corporativo. “A educação financeira está relacionada à saúde mental, porque o dinheiro faz parte da vida das pessoas. Saber administrá-lo de forma adequada ajuda a evitar endividamentos e permite que os objetivos pessoais sejam alcançados com mais tranquilidade”, completa.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia