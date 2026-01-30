Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Grupo Liberal promove palestra de educação financeira para colaboradores

Evento ocorreu nesta sexta-feira, 30, no auditório do jornal O Liberal

Thaline Silva*
fonte

A palestra foi conduzida pela economista e professora Guaraciaba Sarmento (Ivan Duarte | O Liberal)

O Grupo Liberal promoveu, nesta sexta-feira (30), uma palestra sobre educação financeira voltada aos colaboradores. A iniciativa, realizada há três anos e tradicionalmente durante a campanha Janeiro Branco, busca orientar os colaboradores sobre planejamento financeiro e organização do orçamento pessoal após os gastos de fim de ano. Durante a manhã, a programação foi na sede de O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Na terça-feira, 3, a ação será realizada na TV Liberal, no bairro de Nazaré.

Segundo a analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, a proposta é incentivar os colaboradores a iniciarem o ano com mais consciência financeira. “Sempre buscamos, no início do ano, criar esse momento de orientação para que os funcionários consigam se planejar melhor. A ideia é oferecer informações que ajudem na organização financeira e no controle do orçamento ao longo do ano”, explica.

VEJA MAIS 

image 5 dicas de como se planejar financeiramente e evitar dívidas desnecessárias no início do ano
O início do ano pode virar uma espécie de “tempestade financeira” se não planejado de forma correta. Saiba como evitar as famosas "contas desnecessárias"

image Lib Talks Amazônia: Sicredi destaca crédito orientado e foco em mulheres empreendedoras
Karoline Alves detalhou linhas exclusivas e ações de educação financeira durante o Lib Talks Amazônia, nesta sexta-feira (21)

Para a assistente da área de Contabilidade do Grupo Liberal, Ivanete Azevedo, a palestra contribui para ampliar o conhecimento sobre o uso responsável do dinheiro. “É uma oportunidade de aprender mais e refletir sobre como lidar melhor com o orçamento dentro de casa. A gente passa a ter mais clareza sobre prioridades e sobre a importância de manter o controle financeiro”, avalia.

Palestra educação financeira

A palestra foi conduzida pela economista e professora Guaraciaba Sarmento, que destacou a relevância do tema no cotidiano dos trabalhadores. “Falamos sobre planejamento financeiro e orçamento familiar, que ainda são assuntos sensíveis para muitas pessoas. Quando a empresa abre esse espaço de diálogo, ela contribui diretamente para a qualidade de vida do colaborador”, afirma.

De acordo com a economista, iniciativas como essa também impactam o bem-estar no ambiente corporativo. “A educação financeira está relacionada à saúde mental, porque o dinheiro faz parte da vida das pessoas. Saber administrá-lo de forma adequada ajuda a evitar endividamentos e permite que os objetivos pessoais sejam alcançados com mais tranquilidade”, completa.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação financeira
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

REPERCUSSÃO

Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

30.01.26 14h43

investigação

Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

A Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

30.01.26 14h38

ameaça?

Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump.

30.01.26 14h18

avaliação

IBGE: 4 das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até dezembro

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

30.01.26 13h43

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda