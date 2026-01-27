Capa Jornal Amazônia
5 dicas de como se planejar financeiramente e evitar dívidas desnecessárias no início do ano

O início do ano pode virar uma espécie de “tempestade financeira” se não planejado de forma correta. Saiba como evitar as famosas "contas desnecessárias"

Gabrielle Borges
fonte

Planejamento financeiro é essencial para seguir o ano fora do "vermelho" (Freepik)

Tradicionalmente, janeiro figura entre os meses de maior pressão sobre o orçamento das famílias brasileiras, O período reúne despesas sazonais inevitáveis logo após dezembro, mês conhecido pelo aumento dos gastos com festas, viagens e presentes. A combinação desses fatores costuma resultar em um acúmulo de contas a pagar, justamente quando o orçamento já está mais comprometido.

Preparo é necessário

Mesmo famílias que conseguem se organizar financeiramente acabam sentindo o peso de dívidas de final e início do ano, que demandam planejamento e reserva antecipada. Sem esse preparo, o início do ano pode virar uma espécie de “tempestade financeira”, com contas acumulando antes mesmo do orçamento se ajustar.

Quando as despesas apertam, informação, organização e previsibilidade são as melhores ferramentas para evitar a bola de neve. Alguns sinais indicam que a família já começou o ano no vermelho:

  • O salário de janeiro não dá conta das contas previstas para fevereiro;
  • O cheque especial ou o rotativo do cartão vira rotina;
  • Compras que seriam pagas à vista passam a ser parceladas; 
  • Não há ideia clara do quanto será gasto no mês;
  • A sensação de “dinheiro curto” se mantém nos primeiros dias.

Para o administrador e professor da Estácio, Fernando Neto, o endividamento no começo do ano também tem origem no comportamento financeiro.

“Muita gente não se prepara para janeiro e trata o mês como se fosse comum, quando, na prática, ele é o mais caro do ano. Entre as principais despesas desse período estão IPTU, IPVA, seguro do carro, matrícula e material escolar, além da renovação de cursos, creches e mensalidades como clubes e planos de saúde”, ressalta.

Confira 5 dicas de organização financeira para passar o ano "no azul"

1. Liste entradas e saídas

Registre tudo o que entra e sai para ter controle real do orçamento.

2. Separe gastos em categorias

Divida em essenciais, obrigações e flexíveis para identificar onde cortar.

3. Monte uma reserva de emergência

Mesmo pequena, evita o uso de cartão e empréstimos em imprevistos.

4. Priorize dívidas com juros altos

Pague primeiro cheque especial, rotativo do cartão e empréstimos caros.

5. Revise o orçamento semanalmente

Ajustes constantes evitam surpresas e ajudam a manter o controle.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Variedades
.
