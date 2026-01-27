5 dicas de como se planejar financeiramente e evitar dívidas desnecessárias no início do ano
O início do ano pode virar uma espécie de “tempestade financeira” se não planejado de forma correta. Saiba como evitar as famosas "contas desnecessárias"
Tradicionalmente, janeiro figura entre os meses de maior pressão sobre o orçamento das famílias brasileiras, O período reúne despesas sazonais inevitáveis logo após dezembro, mês conhecido pelo aumento dos gastos com festas, viagens e presentes. A combinação desses fatores costuma resultar em um acúmulo de contas a pagar, justamente quando o orçamento já está mais comprometido.
Preparo é necessário
Mesmo famílias que conseguem se organizar financeiramente acabam sentindo o peso de dívidas de final e início do ano, que demandam planejamento e reserva antecipada. Sem esse preparo, o início do ano pode virar uma espécie de “tempestade financeira”, com contas acumulando antes mesmo do orçamento se ajustar.
Quando as despesas apertam, informação, organização e previsibilidade são as melhores ferramentas para evitar a bola de neve. Alguns sinais indicam que a família já começou o ano no vermelho:
- O salário de janeiro não dá conta das contas previstas para fevereiro;
- O cheque especial ou o rotativo do cartão vira rotina;
- Compras que seriam pagas à vista passam a ser parceladas;
- Não há ideia clara do quanto será gasto no mês;
- A sensação de “dinheiro curto” se mantém nos primeiros dias.
Para o administrador e professor da Estácio, Fernando Neto, o endividamento no começo do ano também tem origem no comportamento financeiro.
“Muita gente não se prepara para janeiro e trata o mês como se fosse comum, quando, na prática, ele é o mais caro do ano. Entre as principais despesas desse período estão IPTU, IPVA, seguro do carro, matrícula e material escolar, além da renovação de cursos, creches e mensalidades como clubes e planos de saúde”, ressalta.
Confira 5 dicas de organização financeira para passar o ano "no azul"
1. Liste entradas e saídas
Registre tudo o que entra e sai para ter controle real do orçamento.
2. Separe gastos em categorias
Divida em essenciais, obrigações e flexíveis para identificar onde cortar.
3. Monte uma reserva de emergência
Mesmo pequena, evita o uso de cartão e empréstimos em imprevistos.
4. Priorize dívidas com juros altos
Pague primeiro cheque especial, rotativo do cartão e empréstimos caros.
5. Revise o orçamento semanalmente
Ajustes constantes evitam surpresas e ajudam a manter o controle.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
