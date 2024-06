Quer montar um planejamento financeiro para seus filhos? Confira 7 dicas

Uma das melhores formas para garantir aos filhos uma base sólida para alcançar seus objetivos futuros é um bom planejamento financeiro. O fundador da escola de investimentos AUVP, Raul Sena, compartilhou algumas dicas importantes para os pais que desejam montar um planejamento financeiro eficaz para suas crianças e organizar um futuro sem dor de cabeça para elas. Confira abaixo:

Estabeleça objetivos claros

Pode ser um fundo de emergência, ou para ingresso na educação superior, e até para a compra do primeiro carro, o importante é definir claramente quais são os objetivos financeiros que você deseja alcançar para seus filhos. Ter estas metas definidas ajuda a determinar o quanto será necessário economizar e investir ao longo do tempo.

Comece o quanto antes

Tempo é um aliado poderoso no planejamento financeiro. Quanto mais cedo você começar a poupar e investir, maior será o montante acumulado no futuro, graças aos juros compostos. Mesmo pequenas quantias mensais podem crescer significativamente ao longo dos anos.

Crie um fundo de emergência

Antes de iniciar qualquer investimento, é fundamental criar um fundo de emergência. Este fundo deve ser capaz de cobrir despesas imprevistas, evitando que você precise recorrer a investimentos de longo prazo em momentos de crise.

Escolha os investimentos adequados

Para metas de longo prazo, como a educação universitária, considere investimentos em renda variável, como ações ou fundos de investimento. Para objetivos de curto prazo, opções mais conservadoras, como a poupança ou títulos do Tesouro Direto, podem ser mais adequadas, por exemplo.

Envolva seus filhos no processo

Envolva as crianças no processo de planejamento, explicando a importância de poupar e investir. Ensinar educação financeira é fundamental, pois isso não só educa os filhos sobre as finanças, mas também os incentiva a valorizar o dinheiro e a tomar decisões financeiras responsáveis no futuro.

Utilize ferramentas e recursos

Aproveite ferramentas e recursos disponíveis para auxiliar no planejamento financeiro. Aplicativos de finanças pessoais, planilhas de orçamento e cursos de educação financeira podem fornecer esse suporte necessário para um planejamento eficaz.

Revisão e ajustes periódicos

É importante revisar e ajustar seu plano financeiro periodicamente, pois as prioridades podem mudar ao longo da vida. Avalie seu progresso em direção às metas estabelecidas e faça as adaptações necessárias para manter o plano alinhado com as novas realidades e objetivos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)