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Economia

Brasil e Bolívia assinam acordo de interconexão elétrica, com intercâmbio durante emergências

O intercâmbio de energia entre os dois países vai ocorrer principalmente a partir de excedentes de geração de cada lado

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O governo federal assinou nesta segunda-feira, 16 um acordo bilateral para interconexão elétrica com a Bolívia, visando possibilitar o intercâmbio energético especialmente durante eventuais situações de emergência que afetarem os respectivos sistemas elétricos. O ato fez parte da programação oficial da visita do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira.

Nesse pacto, está prevista a instalação de uma estação conversora de frequência no lado brasileiro, empreendimento que permite conectar redes elétricas com frequências diferentes. Outra previsão é a construção de linhas de transmissão com capacidade aproximada de 420 megawatts (MW).

Haverá ligação entre a província de Germán Busch, no departamento de Santa Cruz, e o município brasileiro de Corumbá, no Mato Grosso do Sul (MS). O intercâmbio de energia entre os dois países vai ocorrer principalmente a partir de excedentes de geração de cada lado. Ou seja, o atendimento prioritário das demandas internas será sempre prioridade.

O documento assinado também estipula a possibilidade de trocas emergenciais em situações de contingência nos sistemas elétricos. O Brasil já tem um histórico com outros vizinhos, como a Argentina, para atendimento em situação de emergência, como secas ou inverno rigoroso.

"A interconexão elétrica cria as bases para o intercâmbio de energia entre Brasil e Bolívia, ampliando a segurança energética regional e permitindo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nos dois países", disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em nota.

Com esse acordo assinado nesta segunda-feira, a coordenação técnica dos estudos e da implementação ficará a cargo do Comitê Técnico Binacional Brasil-Bolívia (CTB). Conforme o documento, cada país será responsável por financiar, construir e operar a infraestrutura localizada em seu respectivo território.

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ENERGIA

BRASIL

BOLÍVIA

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INTERCONEXÃO ELÉTRICA
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