Grupo Liberal lança serviços de estratégia e performance digital para empresas

A partir desta quinta-feira (1º), o Grupo Liberal lança no mercado um time de comunicação especializado em gestão de redes sociais e impulsionamento digital, também chamado de tráfego pago, que reflete o compromisso com a excelência e inovação de seus clientes. O Squad Digital Performance vai aliar a expertise e liderança do Grupo para potencializar a performance digital de empresas de vários segmentos.

O objetivo principal do time é agregar valor aos conteúdos veiculados em redes sociais de pessoas e negócios em nichos específicos, como área da saúde, escritórios de advocacia, entre outros segmentos.

A iniciativa de aliar a experiência do grupo de comunicação, que é multiplataforma e líder em audiência digital, ao serviço de impulsionamento nas plataformas é inédita no Estado. "O Grupo Liberal tem esse espírito de estar sempre trazendo novidades, agregando serviços, produtos e trazendo inovação, e, por isso, se destaca no mercado paraense com soluções empresariais”, afirma Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal.

A diretora declara que as transformações conceituais e tecnológicas fazem com que os veículos de comunicação tradicionais busquem por inovação para se consolidar no novo espaço cibernético.

“Até pouco tempo, era também o desafio das empresas se posicionarem na internet. Agora, ultrapassaram essa obrigatoriedade e chegaram ao desafio de produzir e gerenciar conteúdos relevantes que engajem sua audiência. Não adianta falar qualquer coisa e para todo mundo, é preciso se especializar. E o nosso time de profissionais do Squad possui conhecimento e técnica para ajudar nossos clientes a alcançarem seus resultados”, completa Rose.

A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, avalia que o sucesso de uma empresa na era digital está associado ao engajamento que conquista nas mídias sociais. Esse sucesso pode ser demonstrado por meio de pesquisas, que mostram que o Brasil é terceiro país no mundo que mais tem influência das redes sociais entre os consumidores para realizar uma compra.

"O Squad chega para completar nosso escopo, que possui atividades em 360º, oferecendo uma experiência de excelência para os nossos clientes. Essa é a primeira de uma série de novidades que estamos trazendo", pontua Aline Viana.

Jamille Reis, jornalista com 11 anos de atuação no Grupo Liberal, vai liderar o Squad Digital Performance. O time será composto por profissionais de estratégia digital e planejamento, copywriting, direção criativa, social media, tráfego pago, captação e edição audiovisual.

"A gente sabe que só estar nos canais digitais hoje não é mais suficiente, é preciso usar estratégias, que vão desde produção de conteúdos assertivos, até métodos para impulsionamento digital e acompanhar a performance", destaca Jamille Reis, gerente do Squad Digital Performance.

Especialista em conteúdos de marca, Jamille conta que a nova área vai desenvolver um trabalho estratégico voltado para as mídias sociais de pessoas e empresas, ajudando a criar um elo vital entre as marcas e seus clientes.

"Nosso propósito é criar relações realmente significativas, manter um contato próximo com o público-alvo das marcas e entender o que os clientes pensam, desejam e precisam e, dessa forma, fazer com que branding e business possam andar juntos", destaca Jamille.