Grupo Liberal reúne representantes da publicidade no Mídia Festival Experience 2024

O Grupo Liberal reuniu na noite desta quinta-feira (27) publicitários e empresários de Belém para celebrar o Dia do Mídia com o Mídia Festival Experience 2024. A programação contou com shows, culinária e talk show sobre o aumento do mercado publicitário, que no primeiro semestre de 2024 já mostra aumento de 23% no país.

Rose Maiorana, que é diretora comercial do Grupo Liberal, fez a abertura do evento e falou da satisfação em reunir empresários e publicitários do cenário paraense como forma não só de celebrar o Dia do Mídia, mas também de proporcionar interação entre os profissionais de comunicação.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal.

VEJA MAIS

"É uma satisfação muito grande poder gerar esse momento de interação. O Grupo Liberal tem satisfação de realizar essa programação, pois essa troca é de fundamental importância", destaca a diretora comercial do Grupo Liberal.

O talk show foi conduzido pela jornalista Bel Soares que conversou com Yáscara Souza, diretora da Agência Brado Comunicação, a diretora de mercado Grupo Liberal Aline Viana e o jornalista e criativo de conteúdo Jorge Bentes. Durante a conversa Yáscara pontua que esse crescimento se deve ao momento pós-pandemia, o qual as pessoas estão mais preparadas para consumir e otimistas para o novo cenário.

DIA DO MÍDIA Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal

Sobre a importância da integração entre publicidade e jornalismo, Yáscara falou que o jornalismo sempre foi um passo importante para a construção de qualquer marca. "Quando a gente fala de conteúdo de marca a gente vê o jornalismo como principal parceiro não só pela possibilidade de captação da mensagem e distribuição, mas também com o intuito de trazer a relevância de um jornal", destaca Yascara Souza.

Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, fala que o crescimento do mercado publicitário se deve a capacidade de se reinventar, pois os profissionais da comunicação ficam a todo momento reinventando novas maneiras e novos caminhos para realizar novos produtos. "Esse crescimento vem da capacidade de crescer e de se reinventar", destaca Aline Viana.

Aline também falou da importância do evento e da integração entre os profissionais. "Para nós, do Grupo Liberal, é uma grande alegria poder proporcionar esse tipo de programação, pois em um mercado que a gente vive hoje que está cada vez mais assertivo e também transitório, portanto, os profissionais de mídia são fundamentais tantos para os veículos como também para as agências", destaca Aline Viana.

Jorge Bentes, que é jornalista e criativo de conteúdo, destaca que preza em trabalhar com a publicidade munido de dados, uma vez que o planejamento é de grande importância para o crescimento do mercado.

Sobre o dia do mídia e a importância do evento, Jorge Bentes acrescenta que é sempre importante conscientizar o mercado que o digital está presente e que as marcas precisam se apoderar mais desse meio, que possui de vários formatos. "O Grupo Liberal tem a história do pioneirismo e é muito bom ter esse tipo de evento para que celebre a inovação e os novos tempos de propagandas", destaca Bentes.

Wilson Portela, que é diretor da Gil Comunicação, destaca que o mídia tem grande importância para a comunicação, pois se não existir um ótimo trabalho de mídia o cliente não terá o retorno superado. “Nehuma agência de publicidade pode sobreviver sem uma boa mídia, ela pode ter um excelente atendimento, mas se não tiver um trabalho de pesquisa de mídia não vai saber como funcionar. Gil Comunicação está no mercado há 50 anos e eu comecei com Romulo Maiorana e hoje já estamos com 50 anos”, pontua Wilson Portela.

Quem também participou do evento foi Diego Paz, que é coordenador de relacionamento do Sicredi, ele diz que celebrar o dia do mídia é reconhecer a importância de um profissional que muitas vezes está dentro da agência e acaba não tendo tanta visibilidade, mas que tem um trabalho fundamental. “É um momento para celebrar o trabalho de um profissional que tem um papel estratégico na comunicação e quem sem ele o mercado não gira”, explica.

Rafaela Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, também esteve presente e disse que celebrar o dia do mídia é importante em todos os aspectos, pois quem trabalha com comunicação precisa o tempo todo estar em contato com o profissional. “É muito bom estar aqui, pois o Grupo Liberal sempre foi parceiro do shopping e viemos aqui para encontrar amigos e parceiros”, destaca Rafaela.

A programação contou com os shows de Valéria Paiva, Zaynara, Gang do Eletro, Edilson Moreno, Nelsinho Rodrigues, Kim Marques, Manoel Cordeiro, Os Vingadores do Brega, Robôs e Gigio Boy.