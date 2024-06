Equipe comercial do Grupo Liberal recebe treinamento em parceria com a Febracis

A manhã desta quinta-feira (13), foi marcada por trocas de experiências e conhecimento na sede de O Liberal, através do treinamento de vendas ministrado pela Febracis, maior escola de negócios da América Latina. A preparação foi guiada pelo treinador Filipe Frazão e direcionada às equipes da área comercial e mercado leitor do Grupo Liberal. O objetivo desta parceria, segundo o treinador, é elevar a cultura organizacional da empresa e gerar novos líderes com metas ainda maiores.

VEJA MAIS

“Para uma empresa ter grandes resultados, ter performance, ela necessariamente precisa ter pessoas de alta performance e para isso nós utilizamos o método do coaching integral sistêmico”, explica Frazão a respeito do método do treinamento desenvolvido pelo presidente da Febracis, Paulo Vieira. Segundo o especialista, o método de ensino trabalha inteligência emocional e desenvolvimento pessoal aliados para alcançar grandes resultados no mercado.

Missão e propósito

Transformar pessoas e construir líderes, assim descreve o representante, sobre a missão da escola de negócios. Segundo ele, um dos principais objetivos dessas trocas é que após os aprendizados, os profissionais estejam capacitados para impactar as suas organizações positivamente. Questionado sobre os frutos da parceria com o Grupo Liberal, o especialista projeta alcançar metas cada vez maiores. “Aqui a gente vai conseguir encontrar a partir de agora, líderes que vão entender a importância da capacitação, entender a importância da metodologia e continuar crescendo, alcançando novos cargos e fazendo com que o grupo alcance os resultados e as metas dos produtos, por exemplo, como o Libclub+, que o produto que está sendo lançado”, afirma.

Futuro

O treinador da escola de negócios, Filipe Frazão, deixa como mensagem central à equipe, que o propósito da organização sempre precisa ser vinculado a impactar pessoas. “Pelo que nós vimos aqui, a gente consegue perceber que os produtos que vocês trabalham, eles podem realmente gerar mais acessibilidade, gerar mais capacitação, então eu acredito que essa missão precisa ser internalizada, sabe, esse propósito de você continuar por onde você passar, por onde os produtos d'O Liberal passarem”, ressalta. De acordo com Frazão, daqui em diante, o caminho é aperfeiçoar cada vez mais, a possibilidade de transformação, e impacto, naturais ao trabalho já desenvolvido, como esclarece, para que outras pessoas consigam alcançar mais resultados.