Vendas e Marketing são apostas para contrações em 2024; saiba qual o perfil procurado pelas empresas

O novo Guia Salarial da recrutadora Robert Half, que traz informações sobre remuneração e tendências de recrutamento em diversas áreas de atuação, aponta que a área de Vendas e Marketing está entre as apostas do mercado no que se refere às contratações de profissionais para este ano de 2024. O levantamento divulgado no final de 2023 revela que os segmentos que lideram as contratações de profissionais para esta área são o farmacêutico, o agronegócio, o varejo, o de tecnologia e o de energia.

Os profissionais mais requisitados para contrações permanentes são o especialista em business intelligence, o gerente comercial, o especialista em vendas técnicas, o analista de marketing e o analista de CRM (do inglês, customer relationship management, ou seja, gerenciamento de relacionamento com clientes). Por outro lado, a pesquisa aponta que o especialista em business intelligence, o especialista em transformação digital e o analista de marketing digital são os profissionais mais difíceis de serem encontrados.

No guia, a recrutadora revela ainda informações acerca do perfil profissional que as empresas buscam na hora de contratar. Conforme as informações coletadas pela Robert Half, as habilidades comportamentais mais exigidas pelas empresas são adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia e flexibilidade. Já as habilidades técnicas mais demandadas são o conhecimento em variados níveis em idiomas, sobretudo o inglês, além de conhecimentos em funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios e novos negócios.

Para Junior Lopes, presidente da Seccional Pará da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PA), os requisitos apontados são, de fato, cada vez mais determinantes. “É fundamental que o candidato seja capaz de se expressar de maneira clara e precisa. Além disso, a capacidade de se relacionar bem interpessoalmente e de trabalhar em equipe é uma ferramenta essencial nos dias de hoje. Já o domínio de idiomas, especialmente o inglês, não é apenas um diferencial, mas parece estar se tornando um requisito mínimo em muitas situações”, observa.

Investimento em marketing é tendência entre as empresas

A nova edição da pesquisa Status do Marketing B2B conduzida pela Intelligenzia, e publicada também no final de 2023, revela que empresas do segmento B2B (sigla utilizada para indicar uma empresa que faz negócio com outras empresas) terão mais verba para investir em marketing em 2024. De acordo com o levantamento, ao menos 61,5% declararam que os investimentos serão maiores em 2024. Desse número, ao menos 14% vão ter um investimento superior a 25% no orçamento.

Ainda que o vendedor de varejo continue tendo seu espaço no mercado de trabalho, a sociedade está cada vez mais centrada no universo digital da internet e dos celulares. Especialistas são unânimes em afirmar que a corrida por conquistar o público (clientes) - cada vez mais exigente e preocupado com valores -, em um mercado altamente competitivo, passa por uma boa estratégia de marketing para atrair leads e convertê-los em vendas, daí a importância de um profissional capaz de analisar o mercado e criar estratégias de imagem e vendas nos dias de hoje.

Carla Couto, que atua na área de marketing e vendas há quatro anos, conta que começou a se especializar na área após perceber essa demanda por parte dos clientes. “Comecei vendo planos. Entendo que a boa venda hoje em dia depende de um bom marketing, e vice-versa. São áreas que caminham juntas, sobretudo em relação às mídias digitais. As empresas de forma geral estão cada vez mais investindo nisso, até porque o mercado pede. Me especializei em marketing digital e tráfego pago porque percebi que era uma demanda constante”, afirma.

Carla Couto começou a se especializar na área após perceber essa demanda por parte dos clientes. (Arquivo Pessoal)

Momento para contratações é favorável no Pará, avalia ABRH-PA

No Pará, Júnior Lopes, da ABRH-PA, observa que o crescimento da busca por profissionais de marketing e vendas se intensificou com a retomada das atividades de serviços pós-pandemia. “As altas tendências de crescimento na parte de marketing digital são uma realidade no mundo corporativo, onde não só empresas contratam agências, mas também profissionais autônomos para desenvolverem essas atividades. As vendas também são uma tendência muito forte. Na nossa região observamos um crescimento significativo”, informa.

Junior Lopes destaca as tendências para contratações no Pará (Arquivo pessoal)

Neste ano de 2024, em consonância com a pesquisa, a projeção é de que diversas áreas recebam incremento nas contratações. Para o presidente da ABRH-PA, o Pará terá um motivo a mais para isto: a Conferência das Partes sobre o Clima (COP), Organização das Nações Unidas. “Em 2024 haverá um fortalecimento e aceleração do desenvolvimento no que diz respeito à preparação para a COP 30. Há várias áreas, não apenas de marketing e vendas, que terão uma crescente demanda de atuação em nosso mercado", projeta.

Entre as áreas mencionadas pelo representante de Recursos Humanos estão as relacionadas à tecnologia. “Profissionais que atuam com diagramação, inteligência artificial, gerenciamento de sistemas e desenvolvimento de aplicativos são áreas em crescimento”, aponta, citando também o mercado financeiro com uma tendência em ascensão, especialmente no que diz respeito a investimentos. “Há um aumento no interesse das pessoas em investir na bolsa de valores, ações e títulos de capitalização. Portanto, existem várias oportunidades na área de finanças”, diz.

Para Junior Lopes, outra área que também deve se destacar este ano quanto às contratações é a própria gestão de pessoas. “Digo isso muito baseado em observações e análises. Existe uma crescente importância da área de gestão de pessoas, especialmente no cenário paraense que receberá diversos investimentos. É crucial preparar e conduzir processos de recrutamento, seleção e treinamento para a mão de obra que estará atuando durante os preparativos para a COP 30", informa o presidente da ABRH-PA.