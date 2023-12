Grupo Liberal destaca profissionais e serviços privados e públicos no Anuário da Saúde do Pará

O lançamento do Anuário da Saúde do Pará 2023 reuniu médicos, acadêmicos, dirigentes de faculdades e hospitais privados e também representantes do setor público de saúde, entre outros convidados, recepcionados pela anfitriã do evento, a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

"Estamos felizes com a edição inédita do Anuário da Saúde, e gratos aos profissionais e parceiros que prestigiam o produto premium do Grupo Liberal”, afirmou Rose Maiorana, no evento de lançamento, no Restô do Porto, em Belém, na noite desta quinta-feira (14).

Diretora Comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, e representantes da Fibra, Oncológica do Brasil, Prefeitura de Belém, Hapvida e Uniodonto

O Anuário Brasileiro da Saúde, uma publicação com 100 páginas, tem a parceria da Fibra – Centro Universitário, Hapvida, Prefeitura Municipal de Belém, Oncológica do Brasil e Uniodonto.

Diretor de Conteúdo do Grupo Libera l, Felipe Melo frisou que o Anuário da Saúde traz informações sobre a medicina moderna, mas também abre espaço para as tradições milenares da cultura amazônica ligada à saúde, e aborda também faculdades e cursos especializados de medicina, enfermagem, medicina veterinária, entre outros temas definidos após um cuidadoso planejamento.

“Essa é uma noite especial, para nós, do Grupo Liberal , por realizarmos mais esse projeto pioneiro. Já temos duas edições do Anuário de Direito, e esse pioneiro da saúde nos remete a um valor significativo para gente, como jornalistas, que é defender o valor da vida", dise Felipe Melo.

Ele acrescentou: "nós só temos de agradecer aos profissionais de saúde que participam desse Anuário”, afirmou Feli Melo, fazendo também um agradecimento especial à equipe de profissionais do Grupo que fizeram o Anuário.

Na área da saúde pública, o livro reúne informações sobre o trabalho do Município de Belém no reforço de ações para qualificar e ampliar a atenção primária em saúde. Presente ao evento de lançamento do Anuário, Vitor Nina, diretor de Redes de Saúde (Atenção Básica e a Especializada), da prefeitura de Belém, considera o Anuário uma ferramenta importante para a divulgação de informações de interesse da população. "Estamos investindo na ampliação da estratégia de Saúde da Família e a publicação traz isso”, contou Vitor Nina.

O reitor da Fibra, Vicente Noronha, disse que o Centro Universitário tem orgulho da parceria com o Grupo LIberal. “Eu sempre digo, quando a gente faz o que gosta, ninguém faz melhor. Eu sei que as parcerias com o Grupo Liberal agregam valor para a Fibra, porque temos a mesma linha de pensamento, trabalhamos com amor em busca da excelência”.

O diretor superintendente da Uniodonto, também parceira do projeto do Anuário da Saúde, Osvaldo Braga Júnior, ressaltou a importância da concentração de diversos serviços de saúde em uma única publicação: “É uma satisfação grande para a Uniodonto, com 37 anos no mercado, patrocinar esse Anuário, nós apoiamos essa iniciativa porque entendemos que com toda a modernidade da tecnologia, da internet e das redes sociais, acho que a parte impressa tem, ainda, um leque grande que utiliza esse segmento”.

Representantes do médico Luis Eduardo Werneck, da Oncológica do Brasil, disseram ser “uma honra" participar do projeto do Anuário, como patrocinadores, e desejaram longa vida para a iniciativa. “Que essa publicação siga por muitos anos, trazendo essa qualidade em informações”.

Executiva de relacionamento empresarial, da Hapvida, Carla Oliveira, enfatizou que mais do que nunca a informação com credibilidade é valorosa na atualidade. “É importante nesse momento pós-pandemia, que vivemos, valorizar a boa informação sempre, e isso na área da saúde é vital. Então, essa parceria com o Grupo Liberal , para nós, da Hapvida é estratégica. Estamos satisfeitos”, observou Carol Oliveira.