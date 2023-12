Liberal Amazon do Grupo Liberal recebe Prêmio da Aberje

O projeto Liberal Amazon, do Grupo Liberal venceu, na noite desta segunda-feira (11), o prêmio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) como Mídia do Ano na categoria Mídia Regional. A cerimônia de premiação do Prêmio Aberje aconteceu no Pátio Welocci, em São Paulo (SP).

"Muito obrigado à Aberje, o Liberal Amazon é uma plataforma bilíngue que fala da Amazônia com seriedade, com o olhar de quem vive lá. Então, esse prêmio chancela a seriedade que a gente tem no dia a dia, em apresentar a Amazônia, com o devido respeito”, afirmou Samir Moura, da Sucursal do Grupo Liberal, em São Paulo, ao receber a premiação na noite desta segunda-feira.

Samir ainda acrescentou: “Estamos muito felizes, e agradeço em nome da Família Maiorana”, destacou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Liberal Amazon recebe Prêmio Aberje de Midia do Ano]]

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, observou que o projeto Liberal Amazon enfatiza evidencia o desenvolvimento da região e oportuniza o debate sobre a preservação do ecossistema amazônico, ao pautar “uma Amazônia que não estava sendo devidamente evidenciada, principalmente no campo da ciência e grandes investimentos”, disse ele.

O Liberal Amazon é ofertado em conteúdo bilíngue português e inglês, cuja tradução tem o apoio da Universidade Federal do Pará (UFPA). O Projeto em formato multimídia para múltiplas plataformas, também é publicado na versão impressa. E conta com um site próprio abastecido com reportagens jornalísticas, e, ainda, com galeria de imagens com fotos e vídeos, e podcasts semanais, entre outras mídias.

Atualmente, o Liberal Amazon tem a empresa BBF como patrocinadora do projeto, mas ele já contou com o patrocínio da Vale e do Basa também.

A cada edição do Prêmio Aberje, cerca de 250 profissionais de notório saber do mercado e da academia de todo o Brasil são convidados pela gerência do Prêmio para fazer a avaliação dos projetos.

Cada categoria conta com um corpo específico de jurados composto por pelo menos quatro integrantes, especialistas no tema, que avaliam todos os projetos inscritos nela.