Grupo Liberal lança a 1ª edição do Anuário de Saúde do Pará

Os debates sobre os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologias na área, que possibilitem inovação, são parte dos temas abordados na mais nova publicação premium do Grupo Liberal: a 1ª edição do Anuário de Saúde do Pará. Com 100 páginas de conteúdo, o produto vai pontuar os profissionais e instituições que se destacaram no segmento e será lançado nesta quinta-feira (14).

O Anuário de Saúde tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém. Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, destaca que a iniciativa visa valorizar os profissionais da área, tanto do setor público, quanto privado. “A gente sabe da importância do segmento e, para isso, lançamos esse projeto, para realmente reforçar essa importância e valorizar esse profissional”, afirma.

“Então, o Anuário nasce com esse objetivo estratégico. Para os profissionais e para as instituições, nós acreditamos ser um espaço de mostrar o diferencial das suas atuações, sejam profissionais, sejam empresas, e mostrar seu grande diferencial. Estar, também, junto com o Grupo Liberal, que é um grupo de grande credibilidade e grande força para a região. É um projeto que valoriza e fortalece todo o segmento”, completa Aline.

Conteúdo

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, destaca que os assuntos abordados no Anuário foram pensados com dedicação e cuidado para irem ao encontro das urgências que o setor da saúde apresenta. Segundo ele, o combate a covid-19, exemplar no Pará, as campanhas de vacinação e o trabalho dos profissionais dentro desse contexto merece uma grande valorização.

“E, também, temos um olhar muito especial para a área da tecnologia, como ela está envolvida hoje em saúde, como isso pode melhorar e aperfeiçoar o trabalho desses profissionais e como isso está diretamente ligado a qualidade de vida e do serviço voltado à população. Então, nada mais justo do que homenagear essas pessoas em forma de um tratamento editorial”, pontua Felipe.

Saúde na Amazônia

As peculiaridades envolvidas na região amazônica também foram abordadas nos conteúdos do Anuário de Saúde. “Então, como a tecnologia hoje está envolvida, ainda, na realidade da saúde, o que oferece de saúde hoje no Estado, na região da Amazônia, já que é uma região que, principalmente agora, em vista da COP30, os olhos do mundo estão voltados para cá”, frisa o diretor de conteúdo do Grupo Liberal.

“Foi importante falar também dessa relação da saúde com o meio ambiente, como as mudanças climáticas têm impactado não só a zona urbana, mas as zonas rurais, as populações tradicionais e os povos indígenas”, conclui.