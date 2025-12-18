Macron diz que acordo UE-Mercosul não pode ser assinado e exige 'freio de emergência' no pacto

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul 'não pode ser assinado'. Ele exigiu um 'freio de emergência' para o pacto e declarou que pretende adiar a assinatura do documento.

Macron explicou que, apesar das melhorias propostas pelo Parlamento, as cláusulas de reciprocidade e espelhamento no acordo comercial são insuficientes. O líder francês reiterou que a Europa não está pronta para seguir adiante com a proposta atual.

O presidente defendeu que a questão sobre o avanço do pacto é de 'coerência' da Europa. Segundo ele, é essencial proteger sua agricultura e seus agricultores, evitando o sacrifício de setores que já enfrentam desafios.

Macron Cita Proteção Agrícola e Segurança Alimentar

Macron ressaltou que não é aceitável sacrificar a coerência europeia, a agricultura e a segurança alimentar dos cidadãos por um acordo inacabado. Ele afirmou que a posição da França tem sido clara desde o início, sempre se posicionando contra a forma atual do pacto.

O presidente francês enfatizou a importância de o Conselho Europeu demonstrar capacidade de proteger seu território, seus cidadãos, sua segurança, sua economia e, principalmente, sua agricultura.

Guerra na Ucrânia Também é Pauta

Na mesma ocasião, Emmanuel Macron abordou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele destacou que a principal questão para a Europa é a de imobilizar a ação de Moscou.

Em segundo plano, o presidente mencionou o desejo europeu de dar visibilidade financeira e resistência aos ucranianos. Ele previu que a cúpula alcançará uma posição conjunta sobre o financiamento do esforço de guerra na Ucrânia.