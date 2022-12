Greve dos aeronautas inicia nesta segunda-feira e atrasa voos em diferentes estados

Os aeronautas rejeitaram, no domingo (18), a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Com isso, a grave nacional da categoria começou, oficialmente, nesta segunda-feira (19), atrasando voos em diferentes estados. A paralisação deve ocorrer, diariamente, das 6h às 8h nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. As informações são do G1 São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira, por exemplo, o Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, e o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registram atrasos decolagens. Em Congonhas, o painel de voos da Infraero indicava 12 partidas atrasadas, entre 6h e 7h20.

Às 6h30, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de SP, informava que 10 voos estavam atrasados e nenhum tinha sido cancelado.

Os voos do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também foram suspensos entre 6h e 8h. Por volta das 6h30, o Aeroporto Tom Jobim (Galeão) também sofria com impactos da paralisação.

Reivindicações

Aeronautas são os profissionais que exercem atividade no interior de uma aeronave, como o comandante (piloto), co-piloto, comissário de bordo, mecânico de voo, navegador e radioperador de voo.

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais. Eles pedem 100% INPC nos salários fixos e variáveis + 0,5% de aumento real, a incidir sobre: Diárias Nacionais; Piso Salarial; Seguro; Multa por descumprimento da Convenção e Vale Alimentação.

Na sexta (17), ao analisar uma ação judicial do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria.