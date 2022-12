Pilotos e comissários vão entrar de greve nacional na próxima segunda-feira (19)

Os pilotos e comissários de bordo vão entrar em uma greve nacional a partir da próxima segunda-feira (19). A paralisação irá ocorrer todos os dias das 6h às 8h por tempo indeterminado, ou, até conseguirem negociar com as companhias aéreas por melhores condições de trabalho e aumento salarial. A notícia foi confirmada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas nesta quinta-feira (15). As informações são do UOL.

Aeroportos de seis municípios brasileiros aderiram à paralisação, porém, Belém não consta da lista. Mas nem todo mundo será impedido de voar. A entidade irá garantir que voos com órgãos para transplante, vacinas e pessoas doentes a bordo consigam chegar ao seu destino.

"Desde o início das negociações as empresas não se mostraram dispostas a atender às reivindicações da categoria", diz o comunicado enviado ao site, que ressalta que os preços das passagens aéreas só aumentam, gerando mais lucros para as empresas.

Quais aeroportos vão aderir à greve nacional?

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Campinas;

Porto Alegre;

Belo Horizonte;

Fortaleza.

Vale ressaltar que a paralisação não é geral. Ela ocorrerá somente por duas horas, ou seja, todas as decolagens irão iniciar após às 8h da manhã.