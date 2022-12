Mala de passageiro explode em terminal do Aeroporto em Guarulhos, São Paulo

Nesta segunda-feira (12), a explosão de uma mala assustou quem estava no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. O dono da bagagem veio dos Estados Unidos. As informações são do G1 São Paulo.

O passageiro desembarcou em Guarulhos no período da manhã para pegar voo até Belo Horizonte (MG). Para vir ao Brasil, ele passou pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago.

Segundo o dono da bagagem, o aparelho que explodiu era uma máquina de fazer água com gás. Os cilindros de cor rosa que ficaram no local fazem parte desse aparelho.

Imagens mostram a mala danificada e uma parte do teto do aeroporto no chão, já que a bagagem chegou a bater no forro. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em nota, a GRU Airport, que administra o aeroporto, confirmou que houve uma intercorrência com spray enquanto a bagagem estava na área de check-in. Uma perícia será feita na área.

"A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. O aeroporto está operando normalmente".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).