Governo do Pará abre nesta quinta-feira Feira Internacional de Turismo na Amazônia – Fita 2022

A 10º Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) começa nesta quinta-feira (5) e segue até o próximo domingo (8), na Estação das Docas, em Belém, com o tema "Turismo Inteligente: Conexões e Experiências Sustentáveis". Reunindo mais de 50 expositores de destinos do Pará e da Amazônia brasileira, o evento, organizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), será aberto às 19h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, com apresentações artísticas, culturais e a presença do ministro do Turismo, Carlos Brito, além de funcionamento do pavilhão de estandes da feira.

Este é considerado o meio evento de turismo da Região Norte, e contará com a participação da rede hoteleira e agentes de viagens, além de programação técnica com workshops, painéis de debates, cursos de capacitação, palestras-shows com convidados reconhecidos nacionalmente e atrações culturais.

Para a edição deste ano, Santarém foi o município escolhido como destino anfitrião. Na manhã de sexta-feira (6), inicia a programação temática da FITA, às 10h30, com a capacitação técnica dos agentes de viagem e profissionais do setor sobre os destinos Belém, Salinas, Santarém e das Rotas Amazônicas Integradas – RAI, uma parceria do Ministério do Turismo (MTur) em conjunto com as sete secretarias estaduais de Turismo da Região Norte do Brasil. No dia seguinte, outras capacitações técnicas vão falar sobre Parauapebas, Altamira e o Posto de Informações Turísticas (PIT).

Durante o evento, painéis de discussões ou palestras vão abordar temas como “Cidades Criativas”, “Destinos Inteligentes”, “Novas tendências do turismo”, entre outros.

De acordo com o secretário da pasta no Pará, André Dias, diversas pesquisas, algumas realizadas pela Setur, pelo Ministério do Turismo e outras instituições, apontam que o setor de turismo é o que vem se recuperando mais rápido nesse momento de flexibilização da pandemia. Para ele, a Feira deve acelerar esse processo na região. “Para que empresários e destinos possam se conectar com o seu público, se atualizar com as novas tendências do turismo e poder conduzir essa retomada que é necessária para a economia nesse momento”, explica o secretário de Turismo do Pará, André Dias.

Para ele, a Amazônia está convergindo para todas essas novas tendências do turismo. "O Pará é muito forte culturalmente e gastronomicamente. E aqui as pessoas querem se conectar. Elas querem experimentar a comida local, querem conversar com as outras pessoas e entender o que faz aquele lugar diferente da sua casa e isso é algo que o paraense faz muito bem. O paraense sabe receber e acolher muito bem quem chega aqui. O importante é estarmos preparados para acessar esse mercado e receber esse turista”, conclui André Dias.